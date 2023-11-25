قتلتها طالبة لسرقة قرطها الذهبي، تفاصيل صادمة في واقعة طفلة الشرقية

كشف ضباط مباحث الشرقية، اليوم، لغز العثورعلى جثمان طفلة تبلغ من العمر 6 أعوام، أعلى سطح جيرانها، بقرية المشاعلة التابعة لمركز أبوكبير، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة البشعة طالبة في الصف الأول الثانوي الصناعي لسرقة قرطها الذهبي، وتخلصت منها خشية افتضاح أمرها.

جريمة بشعة هزت اأبوكبير

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغا\ من أسرة الطفلة"ملك. أدهم.ا" 6 سنوات مقيمة قرية المشاعلة مركز أبوكبير بتغيبها عن المنزل في ظروف غامضة.

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وتوصلت تحريات ضباط مباحث أبو كبير للعثور على الطفلة أعلى سطح منزل جيرانها وتبين وجود شبهة جنائية فى الوفاة واختفاء قرطها الذهبى.

جرى تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع الأمن العام وبسؤال أسرة الطفلة، أكدوا أنها اختفت أثناء توجهها إلى احدى محال البقالة، منذ 28 ساعة تقريبا، وكانت ترتدي قرطًا ذهبيًا في أذنها.

بتكثيف التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة فتاة تدعي"دنيا.ص" 16 سنة (طالبة بالصف الأول الثانوى الصناعى) لسرقة الحلق، بسبب مرورها بضائقة مالية.

جرى ضبط المتهمة، وبمواجهتها اقرت بما جاء فى التحريات، وأنها خشت من افتضاح الأمر وتعرف الطفلة عليها فقتلتها والقتها فى مكان العثور عليها.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التي انتقلت إلى مكان الواقعة للمعاينة، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى الأحرار التعليمى، وانتداب الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

دور الطب الشرعي





ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

دور الطب الشرعي

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

عقوبة القتل العمد



تنص المادة 234 من قانون العقوبات على أنه "من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام".

وأوضحت المادة 235 من القانون نفسه أنه "إذا وقع القتل على أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي أو على زوج أو أخ أو أخت سواء أكان القتل عمدا مع سبق الإصرار أو الترصد أم كان غير ذلك يعاقب الجاني بالإعدام أو السجن المؤبد".

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