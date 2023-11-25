الأمن يقضي على 5 بؤر إجرامية لتجارة المخدرات بقيمة تقترب من 4 ملايين جنيه (صور)

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عدد من العناصر الإجرامية بمحافظتى "الإسماعيلية، القليوبية" بقيمة مالية قرابة الـ 4 ملايين جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بنطاق محافظتى (الإسماعيلية- القليوبية).



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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بمديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته (50 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").



وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته (10 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو – كيلو جرام لمخدر الهيروين- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").



وضبط (عاطل) حال تواجده بدائرة مركز شرطة القصاصين، وبحوزته (10 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو – 5 كيلو جرامات لمخدر الحشيش- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").



مديرية أمن القليوبية

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وبحوزته (45 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").



وضبط (عاطل) حال تواجده بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وبحوزته (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام- 500 جرام لمخدر الأفيون- 6000 قرص مخدر لعقار "ترامادول، جدول أول مخدرات"- عدد من الطلقات- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").



وضبط (عاطل) حال تواجده بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وبحوزته (15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").



وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,750,000) جنيه تقريبًاوتم إتخاذ الإجراءات القانونية.