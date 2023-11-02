الخميس 02 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

أفضل علاج لحب الشباب، اتبعيه حفاظا على جمال البشرة

حب الشباب، فيتو
حب الشباب، فيتو

أفضل علاج لحب الشباب، حب الشباب من الإصابات التي تظهر بالبشرة، وتؤثر على مظهرها بشكل سلبي ما يزعج الفتيات كثيرا.

وأفضل علاج لحب الشباب، يكون من خلال طبيب مختص واتباع التعليمات التى ينصح بها، الطبيب المعالج للتخلص منها نهائيا.

وتقول الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، إن حب الشباب من أشهر إصابات البشرة التى تعانى منها الفتيات لأنها تؤثر على مظهر البشرة وتترك بقع داكنة بالبشرة يصعب التخلص منها.

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أفضل علاج لحب الشباب 

وأضافت لانا، أن أفضل علاج لحب الشباب هو اتباع بعض التعليمات التالية:-

  • الكريمات الملطفة والمطهرة للبشرة التى تقلل من ظهور حب الشباب
  • استخدام كريمات تساعد فى التخلص من آثار حب الشباب على البشرة.
  • عدم ملامسة حب الشباب عند ظهوره حتى لا ينتقل لباقة البشرة.
  • الانتظام على الغسول المناسب لحب الشباب والكريمات المناسبة تحت إشراف طبى.
  • الالتزام بنظام غذائي صحى وسليم خالى من الدهون.
  • الامتناع عن المعلبات والحلوى والسناكس المعلب والوجبات السريعة.
افضل علاج لحب الشباب، فيتو 

أسباب ظهور حب الشباب 

وتابعت، أن هناك أسبابا عديدة وراء الإصابة بحب الشباب، ومن أسباب ظهور حب الشباب بالبشرة:-

  • تناول الشيبسى والمقرمشات الجاهزة الغنية بالمواد الحافظة والمنكهات الصناعية والدهون والأملاح وجميعها يسبب ظهور حب الشباب.
  • الإفراط في تناول الشيكولاتة يزيد من ظهور حب الشباب.
  • التوتر والقلق والضغوط العصبية والنفسية يمكن أن تسبب ظهور حب الشباب.
  • اضطراب الهرمونات خاصة فى فترة المراهقة حيث يمر الجسم بالعديد من التغيرات الفسيولوجية التى ينتج عنها ظهور حب الشباب.
  • التغذية الخاطئة القائمة على الوجبات السريعة الغنية بالدهون التى تزيد من ظهور حب الشباب.

وصفة طبيعية لعلاج حب الشباب 

وتستعرض السطور التالية وصفة طبيعية لعلاج حب الشباب.

المكونات:-

منقوع اللبان الدكر

ملعقة قهوة

ملعقة عسل نحل

نصف صابونة نابلسي شاهين بزيت الزيتون مبشورة

الطريقة:-

  • نغسل ملعقة كبيرة من لبان الدكر وننقعها فى كوب ماء مع مراعاة أن يكون اللبان الدكر فاتح اللون.
  • ننتظر حتى يصبح الماء أبيض ثم نصفيه ونأخذ السائل الناتج.
  • نحضر علبة صغيرة ونضع بها الصابون المبشور ونضيف له القهوة والعسل.
  • ثم نضيف 7 ملاعق كبيرة من منقوع اللبان الدكر.
  • نقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي ويذوب الصابون تماما.
  • ثم نصب الخليط فى قوالب صغيرة لعمل مكعبات صابون.
  • نستخدم الصابون يوميا على البشرة لتنظيف البشرة ما يساعد فى تفتيحها والتخلص من حب الشباب وآثاره على البشرة.
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