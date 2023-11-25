أعراض ارتفاع السكر وأسبابه والمضاعفات وطرق التعامل

أعراض ارتفاع السكر، يمكن ملاحظتها بسهولة، ولابد من الالتفات لها، حتى يمكن التعامل معها سريعا، وارتفاع السكر هو حالة تحدث عندما يكون مستوى السكر في الدم مرتفعًا بشكل غير طبيعي، ويُعرف السكر أيضًا باسم الجلوكوز، وهو مصدر الطاقة الرئيسي للخلايا في الجسم، ويحتاج الجسم إلى الأنسولين لتحويل السكر من الدم إلى الخلايا، وعندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين، أو عندما لا يستطيع الجسم استخدام الأنسولين بشكل فعال، يتراكم السكر في الدم، هذا ما أكده الدكتور محمد عبد العزيز استشاري الامراض الباطنة والغدد الصماء.

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اسباب ارتفاع السكر في الدم

وأضاف الدكتور محمد، أنه يمكن أن يحدث ارتفاع السكر بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك:

داء السكري، وهو حالة مزمنة تؤثر على كيفية استخدام الجسم للجلوكوز. هناك نوعان رئيسيان من مرض السكري: النوع الأول والنوع الثاني.

الأدوية، مثل الكورتيكوستيرويدات أو حبوب منع الحمل.

الحالات الطبية الأخرى، مثل قصور الغدة الدرقية أو العدوى.

العوامل الغذائية، مثل تناول الكثير من الكربوهيدرات أو عدم تناول ما يكفي من الألياف.

العوامل السلوكية، مثل عدم ممارسة الرياضة بانتظام أو التدخين.

ارتفاع السكر في الدم

اعراض ارتفاع السكر في الدم

وأوضح الدكتور محمد، أن أعراض ارتفاع السكر تشمل ما يلي:

الشعور بالعطش الشديد

كثرة التبول

فقدان الوزن

التعب والضعف

عدم وضوح الرؤية

سرعة ضربات القلب

الصداع

غثيان وقيء

وأشار الدكتور محمد، أنه في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي ارتفاع السكر إلى مضاعفات خطيرة، مثل:

الحماض الكيتوني السكري، وهي حالة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى الغيبوبة وحتى الموت.

فرط سكر الدم، وهي حالة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى تلف الدماغ والأعضاء الأخرى.

علاج ارتفاع السكر في الدم

وأكد الدكتور محمد، أن هناك طرق عديدة لخفض السكر في الدم، منها طرق طبيعية يمكن اتباعها في المنزل، وطرق أخرى تتطلب تدخلًا طبيًا، وهو ما يستعرضه في السطور التالية.

الطرق الطبيعية لخفض السكر في الدم

ممارسة الرياضة:

تساعد ممارسة الرياضة على حرق السعرات الحرارية وخفض مستويات السكر في الدم. ينصح بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا.



التحكم في كمية الكربوهيدرات:

الكربوهيدرات هي نوع من الطعام يتحول إلى سكر في الدم. ينصح بتناول كميات معتدلة من الكربوهيدرات، خاصة الكربوهيدرات المكررة مثل السكر الأبيض والخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء.



تناول المزيد من الألياف:

الألياف تساعد على إبطاء عملية الهضم وامتصاص السكر في الدم. ينصح بتناول 25-35 جرامًا من الألياف يوميًا.



الاهتمام بشرب الماء:

يساعد الماء على تنظيم مستويات السكر في الدم. ينصح بشرب 8-10 أكواب من الماء يوميًا.



تناول البروتين مع الكربوهيدرات:

يساعد البروتين على إبطاء عملية الهضم وامتصاص السكر في الدم. ينصح بتناول البروتين مع الكربوهيدرات في كل وجبة.



اتباع نظام غذائي صحي:

يُعد اتباع نظام غذائي صحي شامل من أهم الطرق لخفض السكر في الدم. ينصح بتناول الأطعمة الكاملة غير المصنعة، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

الطرق الطبية لخفض السكر في الدم

في بعض الحالات، يتم تناول الأدوية أو الأنسولين لخفض السكر في الدم.

تعتمد الأدوية أو الأنسولين المناسبة على شدة الحالة الصحية للمريض.

نصائح أخرى لخفض السكر في الدم

بالإضافة إلى الطرق المذكورة أعلاه، هناك بعض النصائح الأخرى التي يمكن أن تساعد في خفض السكر في الدم، منها:

الحصول على قسط كافٍ من النوم: يساعد النوم الكافي على تنظيم مستويات السكر في الدم.

إدارة التوتر: يمكن أن يؤدي التوتر إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

السيطرة على الوزن: يساعد فقدان الوزن على خفض مستويات السكر في الدم.

الإقلاع عن التدخين: يمكن أن يؤدي التدخين إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.