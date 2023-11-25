السبت 25 نوفمبر 2023
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محافظات

القليوبية تنفرد بإقامة المنتدى الأول للكيانات الشبابية (صور)

المنتدي الاول للكيانات
المنتدي الاول للكيانات الشبابية بالقليوبية، فيتو

 أعرب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية عن سعادته بشباب القليوبية الواعد والمشرف دائما  فى فعاليات المنتدى الأول للكيانات الشبابية، مشيرا إلى أن المحافظة تنفرد به ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية والذي تابعه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عبر تقنية الفيديو كونفرانس مشيدا بأداء الشباب به ووعيهم بالمرحلة الراهنة. 

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 وأضاف خلال كلمه ألقاها اليوم في فعاليات منتدي الكيانات الشبابية أن المنتدى يعد أول تجمع شبابي للكيانات الشبابية تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الداعم والمحفز والأب الروحى لشباب مصر.

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الشباب والرياضة بالقليوبية، فيتو


 وقال: بدأت الفكرة بعنوان كبير ومصطلح جديد ما كنا نسمع عنه أو ندركه أو نستخدمه فى العقود السابقة فكرة جديدة تبناها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة انطلاقا من الإيمان الكامل بقدرات وطاقات الشباب واهمية تفعيل دروهم والاستفادة من امكانياتهم ودمجهم فى المجتمع، من خلال استحداث وحدة السياسات والتطوير وتنمية القدرات الشبابية ومن خلال تكثيف البرامج الموجهة للشباب من خلال الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة وامتداد التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالعمل الشبابى والمجتمعى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى يولى اهتماما كبيرا منقطع النظير وغير مسبوقا بالشباب  من خلال العديد من البرامج القومية والإقليمية والعربية والدولية والعديد من الفعاليات والمنتديات بهدف التدريب  وتطوير وتنمية المهارات  والتمكين لتولى المناصب القيادية والتنقيذية بمختلف قطاعات ومؤسسات الدولة. 

الشباب والرياضة بالقليوبية، فيتو


 وأكمل أن ما تشهده الدولة المصرية من تحديات اقتصادية وإقليمية ودولية فى ظل سعي الدولة لتحقيق التنمية وتحسين المستوى المعيشى للمواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم وما تشهده المنطقة من صراعات وتحديات وجب علينا جميعا بل أصبح لزاما على الجميع خاصة الشباب أمل ومستقبل مصر من الالتفاف حول القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية ومواجهة التحديات. 

الشباب والرياضة بالقليوبية، فيتو

 واستكمل  أن لهذه  الأسباب موجودين اليوم فى فعاليات المنتدى الأول للكيانات الشبابية بالقليوبية والذى يهدف لبحث ومناقشة خطط الكيانات الشبابية خلال الفترة الراهنة فى ظل الاستحقاقات الدستورية والانتخابات الرئاسية وتفعيل دورهم على أرض الواقع من خلال حث المواطنين على المشاركة الإيجابية والفعالة دون توجيه أو وصاية على الرأى لنظهر للعالم أجمع مدى وعى المواطن المصري تجاه بلده ومشاركتهم الفعالة للظهور بالمظهر الحضاري والديموقراطى الذى يليق بدولة بحجم ومكانة الدولة المصرية.

وقال: "شباب مصر العظيم إن هذا الوطن يستحق منا الكثير والكثير ولا سبيل لاى تنمية او تقدم بدون الشباب دوركم مهم وفعال وننتظر منكم  المزيد فالأوطان لا تبنى الا بجهود أبنائها المخلصين".

الشباب والرياضة بالقليوبية، فيتو

ونظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية فعاليات المنتدي الاول للكيانات الشبابية بالقليوبية والذي تابعه وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي عبر تقنية فيديو كونفرانس مشيدا بأداء الشباب به ووعيهم بالمرحلة الراهنة. 

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب الدكتور محمود الصبروط مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية

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