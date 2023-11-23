الخميس 23 نوفمبر 2023
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محافظات

المشدد 10 سنوات لـ3 أشخاص بتهمة سرقة ربة منزل بالإكراه في القليوبية

جنايات بنها، فيتو
جنايات بنها، فيتو

 قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين سامح عبد الغنى ومحمد حسن خطاب، وأمانة سر كمال جاويش، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات،  لثلاثة متهمين قاموا بسرقة ربة منزل بالإكراه عقب خروجها من إحدى البنوك بدائرة  بدائرة مركز شبين القناطر والاستيلاء على أموالها بالإكراه. 

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وتعود أحداث الواقعة في القضية رقم 1095 كلى شمال بنها حيث قام كلا من ا. ع، 27 كهربائى، وم. ع، 30 سنة نقاش، وا.م مقيمان دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين اعترضا طريق المجنى عليها وقاموا بإشهار سلاح ابيض في وجهها وإطلاق اعيرة نارية واستولوا على كيس أسود اللون خاص بها وبه مبلغ مالى ولاذوا بالفرار بواسطة دراجة نارية كانوا يستقلونها.

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وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة كما هو موضح في التحقيقات.

وكانت قد أمرت جهات التحقيق في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بحبس المتهمين وإحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق. 

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