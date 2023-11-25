السبت 25 نوفمبر 2023
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حوادث

بحوزتهم أختام الجمهورية وجهات حكومية، ضبط عصابة للتزوير بالقليوبية

ضبط عصابة للتزوير
ضبط عصابة للتزوير بالقليوبية، فيتو

 ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية القبض على شخصين لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالع مالية كبيرة وتم التحفظ على المتهمين وبحوزتهما أختام شعار الجمهورية وأكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة ومعدات تصوير وطباعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق 
 

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 وردت معلومات لمديرية أمن القليوبية تفيد قيام شخصين لهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 4 أختام شعار الجمهورية و9 أكلاشيهات منسوبين لجهات مختلفة و4 أجهزة تستخدم فـى التزوير و254 أصل وصور لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزويرو 18 أصل وصور مصدرات خالية البيانات ومحررات بأسماء أشخاص 
ومواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبسهما والتحفظ على المضبوطات وطلبت تحريات مباحث القليوبية حول الواقعة.
 

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القناطر الخيرية مديرية أمن القليوبية محافظة القليوبية قليوب

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