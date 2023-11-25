السبت 25 نوفمبر 2023
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حوادث

القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 80 طربة حشيش بالقناطر الخيرية

ضبط، فيتو
ضبط، فيتو

 ألقت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن القليوبية القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 80 طربة حشيش وكميات من الأفيون والأقراص المخدرة قبل ترويجها فى منطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية وتم التحفظ على المتهيمن والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهمين وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائى وطلبت تحريات مباحث مركز القناطر الخيرية حول الواقعة.

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 وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من مدير مباحث القليوبية يفيد ورود اخطارا من مركز شرطة القناطر بضبط 3 عاطلين بحوزتهم كميات من المخدرات حيث تم ضبط الاول وبحوزته 45 طربة حشيش تزن 4,500 كيلو جرام  ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والثناى ضبط  وبحوزته 20 طربة حشيش تزن 2 كيلو جرام و500 جرام أفيون و6000 قرص مخدر لعقار "ترامادول  و عدد من الطلقات ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى. وبحوزة الثالث 15 طربة حشيش تزن  1,500 كيلو جرام ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.
وبمواجهتهم بالمضبوطات اعترفوا بقيامهم بالإتجار وترويج المخدرات  وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3,750,000 جنيه تقريبًا.

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