أمن الغربية يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة شخص داخل الأراضي الزراعية

تكثف الأجهزة الأمنية بالغربية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص في العقد السادس من العمر داخل الأراضي الزراعية بقرية دمرو بدائرة مركز المحلة الكبرى.



وتبين من المعاينة والفحص المبدئي، تبين العثور على جثة شخص في العقد السادس ملقاة داخل الأراضي الزراعية بقرية دمرو بدائرة مركز المحلة، وبمناظرة الجثة تبين أن الجثة بها إصابات ظاهرية في منطقة الرأس.

التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

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التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنتهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة.

كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل غير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة، موضحا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.