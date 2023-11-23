الخميس 23 نوفمبر 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

ندب 31 قاضيا وأعضاء نيابة عامة للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 47، الصادر في 23 نوفمبر 2023، 3 قرارات لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن ندب وتجديد ندب 31 من القضاة وأعضاء النيابة العامة للعمل بمكتب شئون أمن الدولة.

وجاءت القرارات كالتالي: 
-قرار رئيس الوزراء رقم 4199 لسنة 2023، بشأن ندب وتجديد ندب 15 من القضاة المنتدبين بإدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، للعمل بمكتب شئون أمن الدولة، لمدة سنة اعتبارًا من 1/10/2023 بالإضافة للعمل.
-قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 4200 لسنة 2023، بتجديد ندب القاضى حاتم أحمد عبد البارى سليمان، نائب رئيس محكمة النقض، للعمل بمكتب شئون أمن الدولة، لمدة سنة اعتبارا من 1/10/2023، بالإضافة للعمل.
- قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 4201 لسنـة 2023، بتجديد ندب وندب 15 من أعضاء النيابة العامة بإدارة التفتيش القضائى، للعمل بمكتب شئون أمن الدولة، لمدة سنة اعتبارًا من 1/10/2023 بالإضافة للعمل.

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