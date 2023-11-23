ندب 31 قاضيا وأعضاء نيابة عامة للعمل بمكتب شئون أمن الدولة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 47، الصادر في 23 نوفمبر 2023، 3 قرارات لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن ندب وتجديد ندب 31 من القضاة وأعضاء النيابة العامة للعمل بمكتب شئون أمن الدولة.
وجاءت القرارات كالتالي:
-قرار رئيس الوزراء رقم 4199 لسنة 2023، بشأن ندب وتجديد ندب 15 من القضاة المنتدبين بإدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، للعمل بمكتب شئون أمن الدولة، لمدة سنة اعتبارًا من 1/10/2023 بالإضافة للعمل.
-قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 4200 لسنة 2023، بتجديد ندب القاضى حاتم أحمد عبد البارى سليمان، نائب رئيس محكمة النقض، للعمل بمكتب شئون أمن الدولة، لمدة سنة اعتبارا من 1/10/2023، بالإضافة للعمل.
- قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 4201 لسنـة 2023، بتجديد ندب وندب 15 من أعضاء النيابة العامة بإدارة التفتيش القضائى، للعمل بمكتب شئون أمن الدولة، لمدة سنة اعتبارًا من 1/10/2023 بالإضافة للعمل.
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