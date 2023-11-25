السبت 25 نوفمبر 2023
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اقتصاد

204.8 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع الماضي

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول  بالبورصة خلال الأسبوع نحو 204.8 مليار جنيه  في حين بلغت كمية التداول نحو 7,654 مليون ورقة منفذة على 621 ألف عملية. 

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 203.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 7,379 مليون ورقة منفذة على 600 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي هذا وقد استحوذت الأسهم على 10.33 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 89.67 % خلال الأسبوع.

تداولات نهاية الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات  الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.710 تريليون جنيه.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 25519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 30620 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10862 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 5065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 7444 نقطة.

تداولات الأربعاء 

 وارتفعت مؤشرات البورصة، بختام تعاملات الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 1.691 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 25029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 30186 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10652 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 5033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 7378 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.673 مليار جنيه، لتربح نحو 7 مليارات جنيه. 

 وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77%  عند مستوى 24774 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8%  عند مستوى 29577 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53%  عند مستوى 10546 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07%  عند مستوى 4933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24%  عند مستوى 7244 نقطة. 

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