السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط 20 طن سكر وأرز تمويني بدون فواتير بحوزة تاجرين في المنيا

ضبط قرابة 20 طن سكر
ضبط قرابة 20 طن سكر وأرز تموينى، فيتو

 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط (تاجرين) بدائرة مركز شرطة ملوى  وبحوزتهما ( 10 أطنان سكر تموينى مُدعم – 9,810 طن أرز تموينى مُدعم) بدون فواتير داخل مخزنين ملكهما بدائرة المركز.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على التصدى الحاسم لمحاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أجهزة وزارة الداخلية جهود أجهزة وزارة الداخلية قطاع الأمن العام مركز شرطة ملوى مديرية أمن المنيا

مواد متعلقة

ضبط تشكيل عصابي بسوهاج وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة

الأمن العام يضبط تشكيلا عصابيا لتزوير المحررات الرسمية بالقليوبية

مسجل خطر يعذب ابنة عشيقته حتى الموت بالإسكندرية

تحرير 1533 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى ورفع 45 مركبة متروكة

مصرع وإصابة 14 طالبا إثر انقلاب سيارة فى ترعة بأسيوط

حالة الطرق اليوم، انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

المرور يعيد فتح محور الفريق كمال عامر

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو اعتداء شرطي على شخص داخل مستشفى بالقاهرة

الأكثر قراءة

اتفاق الهدنة مهدد، تصريحات عاجلة من حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار

جنرال أمريكي يكشف مصير زيلينسكي بعد تخلي الغرب عنه

سعر جرام الذهب على موقع البورصة المصرية، حركة المؤشر الرئيسي للمعدن الأصفر

وزارة المالية تزف بشرى لأصحاب المعاشات

هبوط طائرة قطرية تقل مسؤولين بارزين بمطار تل أبيب على غير المعتاد

مسجل خطر يعذب ابنة عشيقته حتى الموت بالإسكندرية

إذا كنت خارج مصر، كيف تدلي بصوتك في الانتخابات الرئاسية بالخارج

الأهلي أمام ميدياما، الأحمر يبحث عن الكلين شيت الثالث بدوري الأبطال الموسم الحالي

Advertisements

منوعات

المزيد

تركيا وبولندا وإيطاليا وألمانيا في المقدمة، التلوث يحصد أرواح الأوروبيين

ميجان ترفض عودة المياه إلى مجاريها بين الأمير هاري والملك تشارلز

لزيادة الإنتاجية، شركات يابانية تسمح لموظفيها بالبكاء وتخصص أفرادا لـ "الطبطبة"

توقعات الأبراج، حظك الأحد 26-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 25-11-2023 بالأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 25-11-2023 في الأسواق

سعر الريال السعودي اليوم السبت 25-11-2023 في مصر

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 25-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

كيف تتقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم التداوي بالكي؟ الإفتاء تجيب

بالأحاديث النبوية، أوقات إجابة الدعاء وآدابه

لايفوتك ثوابه، دعاء صباح السبت من الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية