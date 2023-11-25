ضبط 20 طن سكر وأرز تمويني بدون فواتير بحوزة تاجرين في المنيا

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط (تاجرين) بدائرة مركز شرطة ملوى وبحوزتهما ( 10 أطنان سكر تموينى مُدعم – 9,810 طن أرز تموينى مُدعم) بدون فواتير داخل مخزنين ملكهما بدائرة المركز.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على التصدى الحاسم لمحاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع.

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