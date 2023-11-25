الأمن العام يضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص في البحيرة
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية في كشف ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية بدون ترخيص والإتجار بها داخل مسكنه بدائرة مركز شرطة بدر.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته 10 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية – أجزاء أسلحة مختلفة - أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.
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