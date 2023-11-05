الأحد 05 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

تصريح صادم لمسئول أمريكي سابق بشأن التخلص من أوكرانيا

حرب روسيا واوكرانيا،فيتو
حرب روسيا واوكرانيا،فيتو

قال ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق سكوت ريتر، إن أوكرانيا أصبحت بمثابة ثقل على الموازنة بالنسبة للولايات المتحدة، وستتخلص منها في اللحظة المناسبة.

وأضاف الخبير، في مقابلة مع قناة داني هايفونج على موقع يوتيوب: "اسمحوا لي أن ألفت نظركم، أوكرانيا لا تهمنا بتاتا، ونحن لا نحب الأوكرانيين. لو كنا نحبهم، لما سمحنا أبدا بحدوث ما حدث لهم".

ووفقا له، ستكرر الولايات المتحدة تجربتها المريرة في أفغانستان، وستهرب من أوكرانيا، وبعدها ستنهار الأخيرة.

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ويعتقد ريتر أنه عندما تحين لحظة تطبيع العلاقات بين روسيا والغرب، ستنسى الولايات أمر أوكرانيا.

وتابع الخبير القول: "ستصابون بالدهشة من السرعة التي سينسى فيها أعضاء الكونجرس، وكل الجنرالات، وكل من قال إنها نهاية العالم، هذا الموضوع ولن يقوموا بالتطرق له مرة أخرى أبدا".

وأوضح الخبير ذلك بقوله إن النزاع الأوكراني كان ولا يزال بالنسبة للمسؤولين الأمريكيين رفيعي المستوى، عبارة عن وسيلة للتقدم في السلم الوظيفي.

واختتم ريتر حديثه، بأن الولايات المتحدة ستتخلى عن أوكرانيا وستنساها وكأنها عادة سيئة ولن تتحدث عنها مرة أخرى أبدا.

في وقت سابق، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن  الهجوم المضاد الأوكراني، قد فشل في الواقع، وتقوم القوات الروسية بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة بأكمله. 

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية، فقدت منذ بدء ذلك الهجوم أكثر من 90 ألف شخص، وحوالي 600 دبابة وما يقرب من 1.9 ألف مركبة مدرعة.

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