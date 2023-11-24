الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

مصدر أمني: نجاح اليوم الأول للهدنة وعملية تبادل الأسرى تحت إشراف كامل من مصر

غزة، فيتو
غزة، فيتو

صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل، نقلت القاهرة الإخبارية عن مصدر أمني مصري رفيع المستوى قوله: إن نجاح اليوم الأول للهدنة ونجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين تم تحت إشراف كامل من مصر

 

صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة وإسرائيل 

ووجهت الحكومة التايلاندية اليوم الجمعة، الشكر إلى مصر على دورها في إطلاق سراح الأسرى  التايلانديين خارج إطار صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل 

 

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن وفدا أمنيا مصريا يُسلم الأسرى الذين تسلمتهم القاهرة من الصليب الأحمر إلى الجانب الإسرائيلي.

 

Advertisements

 

وتابع الوفد الأمني المصري عملية استلام الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

 

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أنه بدأت إجراءات الفحص الطبي لـ 13 إسرائيليا و10 تايلانديين وفلبيني واحد استلمتهم مصر ضمن اتفاق الهدنة بين الاحتلال وحماس.

 

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة تسلمت مصر 24 أسيرا إسرائيليا من  الصليب الأحمر بعد تسلمهم من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تمهيدا لتسليمهم إلى دولة الاحتلال.

الأسرى الإسرائيليين، فيتو 

وأكدت مصادر مطلعة لقناة «القاهرة الإخبارية»، استعداد منفذ رفح البري لاستقبال الأسرى الإسرائيليين بـ قطاع غزة تمهيدا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي.

 

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

وكشفت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، عن وصول  سيارات الإسعاف إلى قاعدة حتسريم الجوية في جنوب إسرائيل، حيث من المتوقع أن يصل الرهائن المفرج عنهم بموجب الصفقة مع حماس. 

 

وفي السياق ذاته أكد مسؤولون من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنه عند وصول الرهائن المحررين سيتم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة في جميع أنحاء البلاد لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

الأسرى الإسرائيليين، فيتو 

الهدنة الإنسانية في غزة، كشفت تقارير إعلامية عبرية، الخميس، عن الطريقة التي تستقبل بها دولة الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الذين ستفرج عنهم حماس غدا في صفقة تبادل الأسرى التي تمت بوساطة مصرية وقطرية.

 

سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي في معاملة الأسرى المحررين 

ومن جانبه، أفاد موقع "أي 24 نيوز العبري"، بأن نائب كبير الأطباء في جيش الاحتلال الإسرائيلي هو من سيكون في استقبال الأسرى الإسرائيليين وسيتم نقلهم من المخرج الحدودي إلى قاعدة القوات الجوية (حتسريم) بالقرب من بئر السبع حيث يتواجد مسئولو الصحة العقلية أيضا للعلاج الأولي".

txt

سيارات الصليب الأحمر تتحرك باتجاه منفذ رفح بعد استلام 24 من الأسرى

txt

القاهرة الإخبارية: وفد أمني مصري يسلم الأسرى لإسرائيل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة و إسرائيل المقاومة إسرائيل عملية تبادل الأسرى مصر حماس الصليب الأحمر

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: وفد أمني مصري يسلم الأسرى لإسرائيل

سيارات الصليب الأحمر تتحرك باتجاه منفذ رفح بعد استلام 24 من الأسرى

سيارات الإسعاف تصل قاعدة حتسريم لاستقبال الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم

الأكثر قراءة

أكتر واحدة وقفت جنبي، هشام ربيع يظهر مع زوجته الأولى بعد انفصاله عن بوسي

بيراميدز يفوز 1-0 على مازيمبي ويخطف أول ثلاث نقاط في المشوار الأفريقي (صور)

5 معلومات عن نظام كوريكت في امتحانات الميدتيرم الإلكترونية بآداب عين شمس

لحظة خروج أسرى إسرائيليين من معبر رفح (فيديو)

مواطن للرئيس: بدفع 1200 جنيه في أوضة وصالة

دوري أبطال أفريقيا،بيراميدز يتعادل سلبيا أمام مازيمبي في الشوط الأول (صور)

اتحاد جدة يتعادل 1/1 أمام الاتفاق في المباراة الأولى لـ جاريدو

قائمة خدمات محفظة بنك مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

الآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي TT Warsaw ببولندا

أسعار ألعاب الأطفال في تخفيضات الجمعة البيضاء (صور)

خد 7 وادفع ثمن 3 فقط، عروض العطور ومستحضرات التجميل بالجمعة البيضاء (صور)

أكبر ماسة صفراء في العالم تظهر في دبي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي على مدار 48 ساعة

المزيد

انفوجراف

صلاح vs هالاند.. قمة ليفربول ومانشستر سيتي تشعل صراع الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد به نص، دعاء ليلة ويوم الجمعة للزوج المتوفى

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقته بالمرور ببعض المشكلات

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية