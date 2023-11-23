محلل سياسي يكشف أسباب لجوء المقاومة إلى تسليم الرهائن على مراحل

قال منتصر عمران، المحلل السياسي والباحث في شئون حقوق الإنسان: إن الحرب على غزة لن تتوقف بإعلان الهدنة، موضحا أن الكيان الصهيوني يسعى للقضاء على حماس والسيطرة على غزة أمنيا لفترة محددة.

تصعيد القصف على غزة

وأشار عمران إلى أن إسرائيل ستصعد من قصفها على غزة في جميع المناطق على أمل أن تصل إلى الأسرى، موضحا أن الاحتلال سيحاول بكل الطرق الوصول إلى أماكن احتجاز الرهائن، ومن أجل ذلك طلبت المقاومة الفلسطينية أن يكون تسليم المحتجزين على مراحل خوفا من خيانة إسرائيل للهدنة.

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وتابع: أرى أن الهدنة ستنفذ بحذر شديد من قبل المقاومة، على الرغم من الوعود الدولية، وموافقة الحكومة الإسرائيلية رسميا على إتمام الصفقة في إجتماع طارئ لها، لافتا إلى أن إسرائيل تسعى للاستفادة مخابراتيا بعد الإفراج عن الدفعة الأولى، وستحاول الوصول إلى أماكن الاحتجاز بما وصلت إليه من معلومات خلال الهدنة، على حد قوله.

كان دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ادعى قائلا: أمامنا أيام صعبة من الألم والفرحة، زاعما أن حركة حماس ستحاول استغلال الصفقة وأيام التهدئة لنشر المعلومات الكاذبة والحرب النفسية- على حد قوله.

وتابع: "كل وحدات الجيش تعمل على إتمام صفقة تبادل الأسرى ونستعد للمراحل التالية من الحرب، وتلقينا قائمة أولية بالنساء والأطفال الذي سيتم إخلاء سبيلهم"- بحسب مزاعمه.

تحرك قوات الاحتلال خلال فترة الهدنة

واستكمل: قواتنا ستواصل التحرك في خط وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة خلال أيام الهدنة، وأوضح أنه في أي لحظة يمكن أن يحدث أي شيء في الجبهة الشمالية ولكننا سنهاجم بقوة ونرد علي مصادر إطلاق الصواريخ في جنوب لبنان- على حد ادعاءاته.

وتابع: أهدافنا هي تفكيك حماس واستعادة الرهائن وخلق ردع وسنواصل الحرب على مراحل، وسنواصل تدمير البنى التحتية في قطاع غزة، مضيفا: صفقة الرهائن ستكون بداية لعودة المختطفين ثم سنعاود القتال مرة أخرى وسنهاجم كل تهديد على مناطقنا سواء من الجبهة الشمالية من قبل حزب الله أو من قطاع غزة ونحن في جاهزية عالية- وفقا لمزاعمه.

مواصلة الحرب في غزة

من جانبه، ادعى وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت: سنستأنف القتال بعد الهدنة، ومن المتوقع أن تستمر العملية لمدة شهرين آخرين على الأقل - وذلك وفقا لنبأ عاجل منذ قليل.

قائمة أولية للأسرى الإسرائيليين



ويأتي ذلك، بعدما أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن تلقي قائمة أولية للأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، ويجري فحصها واطلاع العائلات عليها.