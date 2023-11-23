وصلت إلى 335 آلية، أبوعبيدة يكشف خسائر جيش الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة

أبو عبيدة، أكد المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام، اليوم الخميس، عن استهداف 335 آلية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على قطاع غزة.



ودعا المتحدث باسم كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- في بيانه الصادر اليوم إلى تصعيد المواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في كافة أنحاء الضفة وقطاع غزة.



كتائب القسام تحي المقاومة في اليمن والعراق ولبنان



ووجه أبوعبيدة اليوم التحية للمقاومة في اليمن والعراق ولبنان، على تضامنهم مع المقاومة في قطاع غزة، مطالبا أحرار العالم بالتصدي للعدوان الإسرائيلي في كل مكان

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أبو عبيدة، أعلن المتحدث باسم كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- اليوم الخميس، أن أحد أفراد القسام استهدف ناقلة جند بها 8 جنود بالقرب من مستشفى الرنتيسي في قطاع غزة، وأوقعهم ما بين قتيل وجريح.



أبرز خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة



وأضاف أبو عبيدة أن كتائب القسام نفذت عملية نوعية ضد مدرعة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من المسافة صفر أسفرت عن مقتل 5 جنود.



وأكد الناطق باسم كتائب القسام، أن أحد مقاتلي المقاومة نفذ عملية إطلاق نار ضد عدد من الجنود التابعين لجيش الاحتلال من مسافة تصل إلى 10 أمتار وأرداهم ما بين قتيل وجريح.



وأكد أبو عبيدة أن كتائب القسام مستعدة لاستمرار المواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في حال عدم التزامه بالهدنة



وأضاف أبوعبيدة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفض الهدنة في البداية لأمنه كان يراهن على قوته العسكرية في تحرير الرهائن

وشدد أبوعبيدة على أن جيش الاحتلال يخفي العدد الحقيقي لقتلاه من الجنود خلال الهجوم البري على غزة. مشيرا إلى استهداف 33 ألية لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 72 ساعة الماضية.



خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم البري على غزة



وأضاف أبوعبيدة، أن قوات القسام نفذوا عمليات نوعية متعددة خلال ال3 أيام الماضية مما تسبب في إسقاط عدد من القتى والجرحى في صفوف الاحتلال الإسرائيلي.

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