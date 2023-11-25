السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

مصرع وإصابة 14 طالبا إثر انقلاب سيارة فى ترعة بأسيوط

مصرع واصابة 14 طالب
مصرع واصابة 14 طالب أثر انقلاب سيارة فى ترعة بأسيوط

لقى 4 طلاب مصرعهم وأصيب 10 آخرين إثر انقلاب سيارة  فى الترعة بمحافظة أسيوط وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

حالة الطرق اليوم، انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

المرور يعيد فتح محور الفريق كمال عامر

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسيوط تلقت بلاغا يفيد  من الأهالي بانقلاب سيارة تقل عددا من الطلبة بالترعة بقرية صنبو التابع تابعة لمركز شرطة ديروط.

 

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والاسعاف الى مكان الحادث وتبين بالفحص مصرع 4 طلاب وإصابة 10 آخرين من مستقلى السيارة وقامت سيارات الاسعاف بنقل الجثث الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

Advertisements

ويقوم رجال المباحث باجراء التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

انقلاب سيارة غرفة عمليات النجدة مركز شرطة ديروط مديرية أمن اسيوط

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

المرور يعيد فتح محور الفريق كمال عامر

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو اعتداء شرطي على شخص داخل مستشفى بالقاهرة

الداخلية تستقبل وفدا من مديري إدارات الإعلام الأمني ورؤساء شعب الاتصال بالدول العربية

خلال 24 ساعة، ضبط ‏68650 مخالفة مرورية متنوعة

سقوط 13 تاجر مخدرات خلال اقتحام أوكار الكيف بـ6 محافظات (صور)

القبض على مهندس برمجة وصاحب شركة بتهمة النصب على المواطنين

فلوس مزورة أون لاين، ضبط القائم على إدارة صفحة لترويج العملات المقلدة

الأكثر قراءة

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم السبت 25 نوفمبر 2023

المترو يدعو الركاب للحصول على الكارت الذكى وهذه مميزاته

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول

أخبار مصر: قصة أسيرة إسرائيلية عمقت جراح تل أبيب، البائع المصري الذي أهانه مستشار أوباما يتحدث، ماذا قال صلاح عن ليفربول

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت 25-11-2023

5 تحذيرات من الكهرباء بسبب الكابلات المكشوفة

سر خروج فوازير دينا الشربيني من رمضان للعام الثاني على التوالي

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 26-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج، حظك الأحد 26-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 26-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 26-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 26-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت 25-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 25-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم السبت

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تساعد في علاج السرطان وتعزز المناعة.. 8 فوائد مذهلة لحبة البركة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لايفوتك ثوابه، دعاء صباح السبت من الكتاب والسنة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 25-11- 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 25 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية