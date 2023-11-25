مصرع وإصابة 14 طالبا إثر انقلاب سيارة فى ترعة بأسيوط

لقى 4 طلاب مصرعهم وأصيب 10 آخرين إثر انقلاب سيارة فى الترعة بمحافظة أسيوط وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسيوط تلقت بلاغا يفيد من الأهالي بانقلاب سيارة تقل عددا من الطلبة بالترعة بقرية صنبو التابع تابعة لمركز شرطة ديروط.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والاسعاف الى مكان الحادث وتبين بالفحص مصرع 4 طلاب وإصابة 10 آخرين من مستقلى السيارة وقامت سيارات الاسعاف بنقل الجثث الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

Advertisements

ويقوم رجال المباحث باجراء التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ