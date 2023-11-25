السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حالة الطرق اليوم، انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

حالة الطرق اليوم
حالة الطرق اليوم

 شهدت الحركة المرورية صباح اليوم السبت أمام قائدي السيارات على الطرق الصحراوية والرئيسية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة سيولة مرورية وسط تواجد خدمات الانتشار السريع للتدخل في حالة الطوارئ.

 

الحالة المرورية اليوم السبت 25 نوفمبر 

 وشهدت حركة المركبات انتظاما بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر – 15 مايو – الجلاء – كوبري عباس – كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الاوتوستراد وصلاح سالم ونفق العروبة ونفق الأزهر.

Advertisements

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو اعتداء شرطي على شخص داخل مستشفى بالقاهرة

الداخلية تستقبل وفدا من مديري إدارات الإعلام الأمني ورؤساء شعب الاتصال بالدول العربية

حالة المرور على الطرق 
 كما انتظمت حركة السيارات على الطرق الصحراوية والساحلية والإسكندرية الصحراوي  والعلمين الصحراوي  والسويس الصحراوي  وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبا لأية حالة طارئة.

 

سيارات الإغاثة على الطرق
ووزعت الإدارة العامة للمرور  عددا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حالة المرور حالة المرور على الطرق حالة المرورية حالة الطرق حالة الطرق اليوم حركة السيارات

مواد متعلقة

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو اعتداء شرطي على شخص داخل مستشفى بالقاهرة

الداخلية تستقبل وفدا من مديري إدارات الإعلام الأمني ورؤساء شعب الاتصال بالدول العربية

خلال 24 ساعة، ضبط ‏68650 مخالفة مرورية متنوعة

سقوط 13 تاجر مخدرات خلال اقتحام أوكار الكيف بـ6 محافظات (صور)

القبض على مهندس برمجة وصاحب شركة بتهمة النصب على المواطنين

فلوس مزورة أون لاين، ضبط القائم على إدارة صفحة لترويج العملات المقلدة

الأمن العام يضبط كهربائي يدير مطبعة لتزوير العملات الوطنية وترويجها بالقليوبية

ضبط تاجرين وعامل بحوزتهم 23 طن سكر وأرز ودقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء

الأكثر قراءة

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم السبت 25 نوفمبر 2023

المترو يدعو الركاب للحصول على الكارت الذكى وهذه مميزاته

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول

أخبار مصر: قصة أسيرة إسرائيلية عمقت جراح تل أبيب، البائع المصري الذي أهانه مستشار أوباما يتحدث، ماذا قال صلاح عن ليفربول

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت 25-11-2023

5 تحذيرات من الكهرباء بسبب الكابلات المكشوفة

سر خروج فوازير دينا الشربيني من رمضان للعام الثاني على التوالي

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 26-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج، حظك الأحد 26-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 26-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 26-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 26-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت 25-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 25-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم السبت

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تساعد في علاج السرطان وتعزز المناعة.. 8 فوائد مذهلة لحبة البركة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لايفوتك ثوابه، دعاء صباح السبت من الكتاب والسنة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 25-11- 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 25 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية