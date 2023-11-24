أعلنت الأمم المتحدة تفريغ حمولة 137 شاحنة تنقل المواد الغذائية والماء والأدوية في قطاع غزة، منذ بدء الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، الجمعة.

الأمم المتحدة تعلن تفريغ حمولة 137 شاحنة مساعدات في غزة

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان، إن هذه هي "أكبر قافلة إنسانية" تدخل غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

وأشار إلى عبور 129 ألف لتر من الوقود من مصر للقطاع عبر منفذ رفح، وإجلاء 21 مريضا في حالة حرجة من شمال القطاع، حيث تتركز العمليات العسكرية الإسرائيلية.

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