السبت 04 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

منها ارتفاع السكر وهشاشة العظام، أعراض وعلاج متلازمة كوشينج

متلازمة كوشينج، فيتو
متلازمة كوشينج، فيتو

تعد متلازمة كوشينغ هي حالة ناجمة عن وجود كمية كبيرة من هرمون الكورتيزون في الجسم، وقد يحدث الفائض بسبب الأدوية أو لأن الجسم ينتج الكثير من الهرمون.

وقالت الدكتورة نهال السعيد، استشاري امراض الباطنة والسكر بالقصر العيني، ان متلازمة كوشينج تعني ارتفاع نسبة الكورتيزون في الدم، مشيرة إلى أن اشهر سبب لحدوث ذلك هو ان يكون المريض يتناول كورتيزون دوائي.

الغدة الدرقية، فيتو

واضافت الطبيبة ان متلازمة كوشينج تحدث كذلك بسبب وجود خلل في الغدة النخامية التي تؤثر على الغدة الكظرية الموجودة فوق الكلي والتي بدورها تعمل على إفراز الكورتيزون او يكون الخلل في الكظرية نفسها.

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أعراض متلازمة كوشينج

وأكدت طبيبة الباطنة في تصريحات خاصة "لفيتو" على وجود العديد من الاعراض لمتلازمة كوشينج حيث ان المرض ينعكس على جميع أعضاء الجسم تقريبًا ويمكن رؤية مضاعفاته بمختلف الأماكن والتي يصعب علاجها فيما بعد إذا تركت بدون علاج.

وأشارت إلى ان أبرز أعراض متلازمة كوشينج تكون أرتفاع السكر والضغط، مؤكدة أن مثل هذه المعلومات يجب ان يكون المريض على علم بها، حيث اذا وصف له الكورتيزون فمن المحتمل ان يؤثر ذلك على نسبة السكر بالدم والضغط كذلك.

وتؤثر متلازمة كوشينج كذلك على العظام فمن الممكن ان تتسبب في هشاشة العظام ومشاكل وضعف في العضلات، هذا بالإضافة إلى ضعف الجلد ورفع سمكه وهذا لانها تؤثر على الأنسجة الموجودة تحت الجلد.

واوضحت الطبيبة ان متلازمة كوشينج تؤثر كذلك على الحالة المزاجية ففي بعض الأحيان تتسبب في ادوار اكتئاب او نوبة نشاط وسعاده غير طبيعية والتي عند بعض المرضي قد تستدعي عناية نفسية.

علاج متلازمة كوشينج

الغدة الكظرية، فيتو

واكدت ان علاج متلازمة كوشينج في معظم الحالات يكون من خلال ادارة نسبة الكورتيزون التي يتناولها المريض طبقًا لحالته الصحية والذي يتم تحت اشراف طبيب، مشيرة انه في بعض الأمراض يجب على المريض تناول الكورتيزون، مثل: ( الأمراض الروماتيزمية والذئبة الحمراء والروماتويد والربو والانسداد الرئوي ) لذلك من المهم ان تكون جميع الجرعات بوصف دقيق من المعالج واذا بداء يحدث أعراض جانبية يقوم الطبيب بعلاج هذه الأعراض وإعادة النظر في الكمية الموصوفة.

ويكون العلاج في حالة وجود خلل في احدي الغدتين الكظرية او النخامية من خلال التدخل الجراحي او إشعاعي او بالدواء على حسب كل حالة.

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