هل تسبب أزمة أديسون الوفاة وما الفرق بينها وبين متلازمة كوشينج؟

مرض أديسون هو حالة مزمنة نادرة لا تنتج فيها الغدد الكظرية ما يكفي من هرمونات الكورتيزول والألدوستيرون، وغالبًا ما يكون سببه هجوم المناعة الذاتية. ويمكن علاجه بالأدوية.

مرض اديسون، فيتو

ما الفرق بين مرض أديسون ومتلازمة كوشينج؟

يحدث مرض أديسون عندما لا يكون لدى الجسم ما يكفي من الكورتيزول (والألدوستيرون)، في حين تحدث متلازمة كوشينج عندما يكون لدى الجسم الكثير من الكورتيزول (فرط الكورتيزول).

من الذي يؤثر عليهم مرض أديسون؟

يمكن أن يؤثر مرض أديسون على الأشخاص من جميع الفئات العمرية، ولكنه أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 50 عامًا.

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الأشخاص الذين يعانون من متلازمة الغدد الصماء المناعية الذاتية، وهي حالة وراثية نادرة يهاجم فيها الجهاز المناعي عن طريق الخطأ العديد من الأنسجة والأعضاء، هم أكثر عرضة للإصابة بمرض أديسون، وعادةً ما تتأثر الأغشية المخاطية والغدد الكظرية والغدد جارات الدرقية بهذه المتلازمة، على الرغم من أنها يمكن أن تؤثر على أنواع أخرى من الأنسجة والأعضاء.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية التالية هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بشكل المناعة الذاتية (الأكثر شيوعًا) لمرض أديسون:

مرض السكري من النوع الأول.

فقر الدم.

التهاب الغدة الدرقية المزمن.

التهاب الجلد.

البهاق.

الوهن العضلي.

أعراض مرض أديسون

في مرض أديسون، عادة ما يحدث تلف الغدد الكظرية ببطء مع مرور الوقت، لذلك تظهر الأعراض تدريجيًا، وتختلف الأعراض من شخص لآخر.

وتشمل أعراض مرض أديسون ما يلي:

تفاقم الإرهاق بشكل مطرد (الأعراض الأكثر شيوعًا).

بقع من الجلد الداكن (فرط التصبغ)، خاصة حول الندبات وتجاعيد الجلد وعلى اللثة.

وجع بطن.

استفراغ وغثيان.

اسهال.

فقدان الشهية وفقدان الوزن غير المقصود.

آلام العضلات وتشنجات العضلات أو آلام المفاصل.

جفاف.

انخفاض ضغط الدم، والذي يمكن أن يسبب الدوار.

تغيرات في المزاج والسلوك، مثل التهيج والاكتئاب وضعف التركيز.

الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة.

انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم).

قد يعاني الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض أديسون عند الولادة من فترات الحيض غير الطبيعية، ويفقدون شعر الجسم، ويعانون من انخفاض الدافع الجنسي.

في بعض الحالات — مثل ما بعد الإصابة أو المرض الشديد أو وقت التوتر الشديد — يمكن أن تظهر الأعراض بسرعة وتتسبب في حدث يهدد الحياة يسمى أزمة أديسون أو فشل الغدة الكظرية الحاد.

أزمة أديسون هي حالة طبية طارئة، إذا لم يتم علاجه فإنه يمكن أن يؤدي إلى الصدمة والموت، تشمل أعراض أزمة أديسون ما يلي:

الضعف الشديد.

ألم مفاجئ وشديد في أسفل الظهر أو البطن أو الساقين.

الشعور بالقلق أو الارتباك أو الخوف أو أي تغيرات عقلية أخرى.

القيء الشديد والإسهال، مما قد يؤدي إلى الجفاف.

ضغط دم منخفض.

فقدان الوعي.

مرض اديسون، فيتو

ما الذي يسبب مرض أديسون؟

السبب الأكثر شيوعًا لمرض أديسون هو استجابة المناعة الذاتية، والتي تحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي الأنسجة السليمة لسبب غير معروف، وفي مرض أديسون، يهاجم الجهاز المناعي الجزء الخارجي من الغدد الكظرية (قشرة الغدة الكظرية)، حيث يصنع الكورتيزول والألدوستيرون، لا تتطور الأعراض عادة حتى يتم تلف 90٪ من قشرة الغدة الكظرية، الأمر الذي قد يستغرق عدة أشهر إلى سنوات.

ما يقرب من 75٪ من حالات مرض أديسون تكون بسبب هجوم المناعة الذاتية، وقد يحدث مرض أديسون المناعي الذاتي بمفرده أو كجزء من متلازمة وراثية نادرة وتحديدًا متلازمات الغدد الصماء المناعية الذاتية وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

وفي الماضي، كان السل سببًا رئيسيًا لمرض أديسون، ويظل سببًا بارزًا لهذه الحالة في البلدان النامية.

تشمل الأسباب الأخرى الأقل شيوعًا لمرض أديسون ما يلي:

حالات العدوى المتكررة، بما في ذلك حالات العدوى المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والالتهابات الفطرية.

عندما تغزو الخلايا السرطانية من جزء آخر من الجسم الغدد الكظرية.

نزيف في الغدد الكظرية.

الاستئصال الجراحي للغدد الكظرية.

الداء النشواني (حالة تتراكم فيها بروتينات الأميلويد في الأعضاء الحيوية، مما يسبب الضرر).