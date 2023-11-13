الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

هل تسبب أزمة أديسون الوفاة وما الفرق بينها وبين متلازمة كوشينج؟

مرض أديسون، فيتو
مرض أديسون، فيتو

مرض أديسون هو حالة مزمنة نادرة لا تنتج فيها الغدد الكظرية ما يكفي من هرمونات الكورتيزول والألدوستيرون، وغالبًا ما يكون سببه هجوم المناعة الذاتية.  ويمكن علاجه بالأدوية.

مرض اديسون، فيتو

ما الفرق بين مرض أديسون ومتلازمة كوشينج؟

يحدث مرض أديسون عندما لا يكون لدى الجسم ما يكفي من الكورتيزول (والألدوستيرون)، في حين تحدث متلازمة كوشينج عندما يكون لدى الجسم الكثير من الكورتيزول (فرط الكورتيزول).

 

من الذي يؤثر عليهم مرض أديسون؟

يمكن أن يؤثر مرض أديسون على الأشخاص من جميع الفئات العمرية، ولكنه أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 50 عامًا.

Advertisements

الأشخاص الذين يعانون من متلازمة الغدد الصماء المناعية الذاتية، وهي حالة وراثية نادرة يهاجم فيها الجهاز المناعي عن طريق الخطأ العديد من الأنسجة والأعضاء، هم أكثر عرضة للإصابة بمرض أديسون، وعادةً ما تتأثر الأغشية المخاطية والغدد الكظرية والغدد جارات الدرقية بهذه المتلازمة، على الرغم من أنها يمكن أن تؤثر على أنواع أخرى من الأنسجة والأعضاء.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية التالية هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بشكل المناعة الذاتية (الأكثر شيوعًا) لمرض أديسون:

مرض السكري من النوع الأول.

فقر الدم.

التهاب الغدة الدرقية المزمن.

التهاب الجلد.

البهاق.

الوهن العضلي.

أعراض مرض أديسون

في مرض أديسون، عادة ما يحدث تلف الغدد الكظرية ببطء مع مرور الوقت، لذلك تظهر الأعراض تدريجيًا، وتختلف الأعراض من شخص لآخر.

وتشمل أعراض مرض أديسون ما يلي:

تفاقم الإرهاق بشكل مطرد (الأعراض الأكثر شيوعًا).

بقع من الجلد الداكن (فرط التصبغ)، خاصة حول الندبات وتجاعيد الجلد وعلى اللثة.

وجع بطن.

استفراغ وغثيان.

اسهال.

فقدان الشهية وفقدان الوزن غير المقصود.

آلام العضلات وتشنجات العضلات أو آلام المفاصل.

جفاف.

انخفاض ضغط الدم، والذي يمكن أن يسبب الدوار.

تغيرات في المزاج والسلوك، مثل التهيج والاكتئاب وضعف التركيز.

الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة.

انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم).

قد يعاني الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض أديسون عند الولادة من فترات الحيض غير الطبيعية، ويفقدون شعر الجسم، ويعانون من انخفاض الدافع الجنسي.

في بعض الحالات — مثل ما بعد الإصابة أو المرض الشديد أو وقت التوتر الشديد — يمكن أن تظهر الأعراض بسرعة وتتسبب في حدث يهدد الحياة يسمى أزمة أديسون أو فشل الغدة الكظرية الحاد.

أزمة أديسون هي حالة طبية طارئة، إذا لم يتم علاجه فإنه يمكن أن يؤدي إلى الصدمة والموت، تشمل أعراض أزمة أديسون ما يلي:

الضعف الشديد.

ألم مفاجئ وشديد في أسفل الظهر أو البطن أو الساقين.

الشعور بالقلق أو الارتباك أو الخوف أو أي تغيرات عقلية أخرى.

القيء الشديد والإسهال، مما قد يؤدي إلى الجفاف.

ضغط دم منخفض.

فقدان الوعي.

مرض اديسون، فيتو

ما الذي يسبب مرض أديسون؟

السبب الأكثر شيوعًا لمرض أديسون هو استجابة المناعة الذاتية، والتي تحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي الأنسجة السليمة لسبب غير معروف، وفي مرض أديسون، يهاجم الجهاز المناعي الجزء الخارجي من الغدد الكظرية (قشرة الغدة الكظرية)، حيث يصنع الكورتيزول والألدوستيرون، لا تتطور الأعراض عادة حتى يتم تلف 90٪ من قشرة الغدة الكظرية، الأمر الذي قد يستغرق عدة أشهر إلى سنوات.

ما يقرب من 75٪ من حالات مرض أديسون تكون بسبب هجوم المناعة الذاتية، وقد يحدث مرض أديسون المناعي الذاتي بمفرده أو كجزء من متلازمة وراثية نادرة وتحديدًا متلازمات الغدد الصماء المناعية الذاتية وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

وفي الماضي، كان السل سببًا رئيسيًا لمرض أديسون، ويظل سببًا بارزًا لهذه الحالة في البلدان النامية.

تشمل الأسباب الأخرى الأقل شيوعًا لمرض أديسون ما يلي:

حالات العدوى المتكررة، بما في ذلك حالات العدوى المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والالتهابات الفطرية.

عندما تغزو الخلايا السرطانية من جزء آخر من الجسم الغدد الكظرية.

نزيف في الغدد الكظرية.

الاستئصال الجراحي للغدد الكظرية.

الداء النشواني (حالة تتراكم فيها بروتينات الأميلويد في الأعضاء الحيوية، مما يسبب الضرر).

الصحة تحذر من مضاعفات مرض السدة الرئوية

منها الفشل الكلوي والإجهاض، مضاعفات مرض الذئبة الحمراء على النساء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مرض أديسون متلازمة كوشينج اديسون الجهاز المناعي الغدد الصماء الغدة الدرقية الكورتيزول انخفاض نسبة السكر انخفاض ضغط الدم حالة وراثية فقر الدم الخبيث فقدان الوزن نقص المناعة مرض السكر مرض السكري

مواد متعلقة

علاج الشعر الجاف بالوصفات الطبيعية غير مكلفة ومضمونة

أعراض الحمل في أول 10 أيام، اعرفيها

مرض نادر وخطير يجتاح أمريكا ويهدد حياة الأطفال بعد كورونا، اعرف التفاصيل

منها الصداع وألم الصدر، أعراض الأنيميا

الأكثر قراءة

حقيقة اعتذار بيومي فؤاد عن استكمال تقديم مسرحياته في موسم الرياض

هل هناك خلاف بين مصر والسعودية؟، متحدث الرئاسة يرد (فيديو)

الدروز في جيش الاحتلال.. حكاية عقد الدم المفروض.. وتأدية الخدمة العسكرية بالإكراه.. والإعلام الغربي يزيف تقارير الولاء بهدف وصم المقاومة بالإرهاب (صور)

مسلسل "صوت وصورة" الحلقة 23، الشرطة تلاحق صدقي صخر وعمرو وهبة

تكريم مجلس إدارة الزمالك واختيار زيزو أفضل لاعب في مصر (صور)

تجارية الجيزة: توقعات بارتفاع أسعار الدواجن والبيض 10%، وأسعار مبادرة الحكومة لا تلائم تكاليف الإنتاج

ننشر أسماء المدربين المرشحين لقيادة الزمالك بعد رحيل أوسوريو

الانسحاب أو الموت، يديعوت أحرونوت: حماس خدعتنا للمرة الثانية

Advertisements

منوعات

المزيد

تفاصيل مثيرة في عملية اختطاف والد نجم ليفربول

بتصميمات خادعة للبصر، طلاب عمارة هندسة المنصورة الجديدة يزينون الجامعة (صور)

انطلاق معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس غدا

الإعلامية بوسي شلبي تحيي ذكرى زوجها محمود عبد العزيز في الإسكندرية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 12-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 12-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 12-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

الساحر VS الزعيم.. رحلة من الخلافات والمنافسة بين محمود عبد العزيز وعادل إمام (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الحبيب السابق في المنام وعلاقتها بوقوع العديد من المشكلات العائلية

تزيل الهم وتفرج الكرب، أذكار المساء كاملة مكتوبة

المزيد
الجريدة الرسمية