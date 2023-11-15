اليوم العالمي لأورام الرئة، مستشفى مصر للطيران تستضيف خبيرة فرنسية في أمراض الصدر

أعلنت مستشفى مصر للطيران برئاسة الدكتور أيمن صلاح، عن زيارة خبيرة ‏علاج أورام الرئة والأورام الصدرية بمستشفى جورج بومبيدو بباريس الدكتورة إليزابيث فابر Pr. Elizabeth Fabre لقسم علاج الأورام، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لأورام الرئة.



ومن المقرر أن تقوم بمناظرة حالات أورام الرئة بالمستشفى يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2023 (وستعقد العيادة التحضيرية للحالات بقسم علاج الأورام بالمستشفى من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا).

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كما ستشارك بعد ذلك في اليوم العلمي لأورام الرئة بالقاعة الرئيسية بالمستشفى بالتعاون مع قسم الأمراض الصدرية وقسم جراحة الصدر.



من ضمن فعاليات اليوم العلمي ستقوم الدكتور نجاح صالح رئيس قسم الأورام بالمستشفى بعرض بعض الحالات المرضية للتشاور فى طرق علاجها.

المؤتمر الإفريقي للسياحة العلاجية

وفي سياق آخر، شاركت مستشفى مصر للطيران بالمؤتمر الإفريقي للسياحة العلاجية بدورته الرابعة والذى أقيم بدولة تونس تحت عنوان "الاستثمار والتعاون بين دول أفريقيا والشرق الأوسط" وقد مثل مستشفى مصر للطيران بالمؤتمر دكتور محمد الشرنوبى ( مدير عام الإدارة العامة للتسويق ) ودكتور كريم العربى ( رئيس قسم السياحة العلاجية ) حيث حضر المؤتمر:

500 فرد، وشاركت 27 دولة من إفريقيا والشرق الأوسط ( سواء العاملة أو المهتمة بفتح قنوات تسويقية وبيعية فى مجال السياحة العلاجية ).



وتوافد على الجناح الخاص بمستشفى مصر للطيران الزائرين من كافة الدول المشاركة، وقد أبدى الزائرين اندهاشهم عند معرفتهم أن الشركة القابضة لمصر للطيران تمتلك مستشفى يخدم المرضى من خارج العاملين بشركات مصر للطيران كما تمتلك شركة سياحية ( الكرنك )، كما أبدى الزائرون إعجابهم ببرنامج السياحة العلاجية الذى يشمل: تذكرة الطيران + البرنامج العلاجى + البرنامج السياحى والتأشيرة والانتقالات.

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