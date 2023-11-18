15 سبب للإصابة بنغزات للقلب، وأعراض كل منها

يمكن أن ينجم ألم الصدر عن مشكلة في القلب، لكن الأسباب المحتملة الأخرى تشمل التهاب الرئة أو شد العضلات أو إصابة الضلع أو نوبة الهلع، وبعض هذه الحالات خطيرة وتحتاج إلى رعاية طبية.

وتعرف في هذه المقالة على بعض الأسباب المحتملة لألم الصدر والأعراض الأخرى التي يمكن أن تساعد في التعرف عليها.

نغزة القلب، فيتو

مشاكل قلبية

ويمكن أن تسبب مشاكل القلب المختلفة ألمًا في الصدر.

نوبة قلبية

يعد ألم الصدر أحد الأعراض الخمسة الرئيسية للنوبة القلبية، الآخرون هم:

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ألم في الفك أو الرقبة أو الظهر

الدوار أو الضعف

ألم في الذراعين أو الكتفين

ضيق في التنفس

قد تعاني الإناث أيضًا بشكل خاص من التعب المفاجئ أو الغثيان أو القيء، وفقًا لموقع "medical news today" الطبي.

إذا اعتقد شخص ما أنه يعاني من نوبة قلبية، فيجب عليه طلب المساعدة الطبية الطارئة، كلما تمكن الشخص من الوصول إلى غرفة الطوارئ بشكل أسرع، بدأ العلاج بشكل أسرع.

يؤدي الحصول على العلاج الفوري إلى زيادة فرص الشخص في البقاء على قيد الحياة وربما يقلل من شدة الضرر الذي يلحق بالقلب.

التهاب عضلة القلب

يحدث التهاب عضلة القلب عندما يلتهب القلب، مما يؤدي إلى ظهور أعراض تشبه الأزمة القلبية، مثل:

ألم صدر

ضيق في التنفس

ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة

عادةً ما ينجم التهاب عضلة القلب عن عدوى فيروسية، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

ذبحة الصدرية

تبدو الذبحة الصدرية وكأنها ألم عصر أو ضغط على الصدر ويحدث عندما لا يصل الدم الكافي إلى القلب، وقد يشعر الشخص أيضًا بالألم في:

الكتف

الرقبة

الأسلحة

الفك

الذبحة الصدرية يمكن أن تشعر وكأنها عسر الهضم.

وهو أحد أعراض مرض الشريان التاجي.

تمدد الأوعية الدموية الأبهري

تسلخ الأبهر هو تمزق أو انفصال في الطبقات الداخلية للشريان الأبهر، وهو الشريان الرئيسي الذي يمتد من القلب وهذا يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدم في الشريان.

يشير تمدد الأوعية الدموية الأبهري إلى تضخم في الشريان الأورطي.

كلا الحالتين يمكن أن يتسببا في تمزق الشريان الأبهر أو انفجاره.

ويعتبر تشريح الأبهر وتمدد الأوعية الدموية الأبهري من حالات الطوارئ ويتطلبان مساعدة طبية فورية.

وقد لا يحتاج تمدد الأوعية الدموية الأبهري المستقر إلى علاج طارئ.

تشريح الشريان التاجي

يحدث تسلخ الشريان التاجي عندما يحدث تمزق في جدار الشريان التاجي، وإذا تمزقت الطبقة الداخلية، يمكن أن يتسرب الدم من خلالها ويتراكم، مما يسبب انتفاخًا ويمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية.

يمكن أن يكون الألم الشديد المفاجئ الذي يبدو وكأنه "تمزق" عبر الصدر أو الرقبة أو الظهر أو البطن من أعراض تسلخ الشريان التاجي.

هذه حالة نادرة ولكنها خطيرة.ولا يعرف الاطب٠ بالضبط سبب حدوث ذلك، ولكن يمكن أن يؤثر على الأشخاص دون عوامل الخطر المعتادة لأمراض القلب.

التهاب التامور

التهاب التامور هو التهاب الكيس المحيط بالقلب.

يمكن أن يؤدي إلى مصدر موثوق به في:

ألم شديد في الصدر خلف عظمة الصدر

تراكم السوائل حول القلب

دكاك القلب، عندما يضغط السائل على القلب

صدمة الانسداد، عندما لا يتمكن القلب من ملء الدم بشكل فعال

وقد يكون الألم أسوأ عندما يتنفس الشخص أو يستلقي، لكنه يتحسن عندما يجلس أو يميل إلى الأمام.

وعادة ما ينتج عن عدوى فيروسية، ولكن هناك العديد من الأسباب المحتملة الأخرى.

هبوط الصمام التاجي

ويحدث هبوط الصمام التاجي عندما لا يتمكن أحد صمامات القلب من الإغلاق بشكل كامل في الحالات الخفيفة، قد لا يكون لهذه الحالة أي أعراض واضحة.

في حالة ظهور الأعراض، فهي تتضمن:

ضربات قلب سريعة

عدم الراحة في الصدر

التعب

اعتلال عضلة القلب الضخامي

يحدث اعتلال عضلة القلب الضخامي عندما يصبح القلب سميكًا للغاية بسبب عوامل وراثية. تمنع سماكة القلب تدفق الدم من القلب بشكل صحيح، مما يجعل العضلات تعمل بجهد كبير لضخ الدم.

وتشمل أعراض اعتلال عضلة القلب الضخامي مصدرًا موثوقًا به:

ألم صدر

التغيرات في إيقاع القلب

ضيق في التنفس

دوخة

الدوار

إغماء

تورم في القدمين والكاحلين والساقين والبطن

ويجب على الشخص الذي يلاحظ ذلك أن يطلب المشورة الطبية، لأنه يمكن أن يتفاقم مع مرور الوقت ويؤدي إلى مضاعفات أخرى، مثل جلطات الدم وقصور القلب.

مشاكل في الرئة

يمكن أن تسبب مشاكل الرئة المختلفة ألمًا في الصدر.

أمراض الرئة، فيتو

ارتفاع ضغط الدم الرئوي

ارتفاع ضغط الدم الرئوي هو ارتفاع ضغط الدم في الشرايين التي تحمل الدم إلى الرئتين وفي بعض الحالات، قد يؤدي ذلك إلى ألم في الصدر.

يمكن أن يحدث ذلك لأسباب مختلفة ويمكن أن يؤدي إلى مصدر موثوق به:

ضيق التنفس والإغماء عند ممارسة الرياضة

ضيق في التنفس عند الانحناء

تعب

تورم بسبب تراكم السوائل

لا يشكل ارتفاع ضغط الدم الرئوي عادةً تهديدًا مباشرًا للحياة، ولكنه يحتاج إلى عناية طبية.

ذات الجنب

ذات الجنب هو التهاب الغشاء الذي يغطي الرئتين.

وتشمل الأعراض:

ألم في الصدر أو الكتف

يزداد الألم سوءًا عند التنفس أو السعال أو العطس أو تحريك الجذع أو جدار الصدر

وقد يكون الألم مملًا أو مؤلمًا أو "ملفتًا"

وبدون علاج، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة.

الالتهاب الرئوي

يمكن أن تسبب التهابات الرئة، مثل الالتهاب الرئوي، ألمًا حادًا أو طعنًا في الصدر، خاصة عند التنفس بعمق أو السعال.

وتشمل الأعراض الأخرى للالتهاب الرئوي ما يلي:

الحمى والتعرق والقشعريرة

سعال البلغم الذي قد يكون أخضر أو ​​أصفر أو يحتوي على دم

ضيق في التنفس

مسحة مزرقة على الشفاه أو أطراف الأصابع

التنفس السريع والسطحي

انخفاض الشهية، وانخفاض الطاقة، والتعب

الغثيان والقيء (عند الأطفال الصغار)

الارتباك (عند كبار السن)

يحتاج الشخص الذي يعاني من صعوبة في التنفس إلى عناية طبية فورية، لأن الالتهاب الرئوي يمكن أن يهدد حياته.

الانسداد الرئوي

يحدث الانسداد الرئوي عندما تنحصر جلطة دموية في الشريان الذي يغذي الدم إلى الرئتين.

وتشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

ألم في الصدر، خاصة عند التنفس

ألم في الظهر

ضيق في التنفس

سعال الدم

ألم أو تورم في الساق

التعرق

الدوار، والدوخة، أو الإغماء

مسحة زرقاء على الشفاه أو الأظافر، تُعرف باسم نقص الأكسجة

ويمكن أن تكون الانسدادات الرئوية مهددة للحياة إذا لم يتم علاجها بشكل عاجل.

كوفيد-19 (كورونا)

قد يعاني الشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من أعراض تنفسية أو ألم أو ضغط في الصدر.

يجب على الشخص طلب المساعدة الطبية الفورية إذا كان لديه:

ألم مستمر أو ضغط في الصدر

صعوبة في التنفس

شفاه أو أظافر زرقاء

ارتباك جديد

صعوبة في البقاء مستيقظا

السل

السل (TB) هو عدوى بكتيرية تؤثر عادة على الرئتين.

يمكن أن يسبب مصدر موثوق به:

ألم صدر

سعال سيئ قد ينتج عنه دم أو بلغم

فقدان الوزن

حمى وتعرق ليلي

في الماضي، كان مرض السل مميتًا دائمًا تقريبًا. في الوقت الحاضر، يمكن للمضادات الحيوية عادةً علاجها بنجاح.

الربو

الربو هو اضطراب شائع في التنفس يتميز بالتهاب في الشعب الهوائية، مما قد يسبب ألمًا في الصدر.

تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

ضيق في الصدر

ضيق في التنفس

السعل

الصفير.