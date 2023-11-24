الجمعة 24 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

السيسي يلتقي أحد المواطنين بمحافظة الجيزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي،فيتو

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال جولة تفقدية بمحافظة الجيزة عددا من المواطنين حيث دار حوار ودي بين الرئيس والمواطن.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، عددا من المحاور والطرق بمحافظة الجيزة بعد انتهاء مباحثات القمة الثلاثية المشتركة مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كلا من "بيدرو سانشيز" رئيس وزراء إسبانيا، و"ألكسندر دي كرو" رئيس وزراء بلجيكا لعقد مباحثات ثلاثية مشتركة بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

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حيث شهدت المباحثات الجهود المصرية التى تأتي في إطار حرص مصر على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وضرورة العمل على البناء على الهدنة الإنسانية الحالية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية والوقود لجميع مناطق القطاع، وتأكيد أهمية العمل في اتجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية استنادًا إلى حل الدولتين.


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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الجيزة

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