تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق، شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الخميس 23-11-2023، تباينًا ملحوظًا، إذ انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو جنيه، بينما انخفض سعر كيلو الفراخ الساسو والبلدي بنحو جنيهين خارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع.

أسعار الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت اليوم الخميس

«فيتو» تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحال اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023، ضمن وخارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، في السطور التالية:

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تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق والمحال التجارية اليوم الخميس

وسجلت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الخميس، تباينًا ملحوظًا، وفقًا للشركات التي طبقت التخفيضات المتفق عليها، وانضمت إلى المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وهناك شركات ومزارع لم تنضم للمبادرة، وعليه يوجد تباين في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية مع تطبيق المبادرة الحكومية اليوم الخميس

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية، مع تطبيق المبادرة الحكومية، اليوم الخميس، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا.

سعر الدواجن المجمدة في المجازر والمحال التجارية اليوم الخميس مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر الدواجن المجمدة في المجازر اليوم الخميس، مع تطبيق المبادرة الحكومية، نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار

أما أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، اليوم الخميس، بلغ سعر الفراخ البيضاء من 60 إلى 61 جنيهًا في المزرعة، و71 جنيهًا للمستهلك، الدواجن الساسو أو البلدي بسعر من 75 إلى 76 جنيهًا في المزرعة مقابل 86 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

وعن أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلك، وفقًا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 73.6 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 68 جنيهًا حتى 85 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي في الأسواق

وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك نحو 113.1 جنيه، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 72 جنيهًا إلى 135 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار البيض في المزارع والمحال التجارية اليوم الخميس مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة اليوم الخميس نحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى، ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار البيض بنسبة 15%.

أسعار البيض في المزارع التي لم تطبق المبادرة اليوم الخميس

أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم الخميس، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 117 جنيهًا إلى 118 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 119 إلى 120 جنيهًا، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 146 إلى 147 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الخميس

أسعار الأعلاف اليوم الخميس، سجل طن ذرة أرجنتيني/ برازيلي نحو 13800 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 12800 جنيه، ذرة تركي بسعر 12900 جنيه، أعلاف الصويا 44% بسعر 33500 جنيه، علف صويا 46% بسعر 35 ألف جنيه، كسب صويا بسعر 35 ألف جنيه.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس

أما أسعار أعلاف الدواجن، اليوم الخميس، سجل علف بادي 23% بسعر 24 ألف جنيه، علف نامي 21 % سعر 23950 جنيهًا، علف ناهي 19 % سعر 23850 جنيهًا.

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الخميس، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 26 إلى 31 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 24 جنيه إلى 24.25 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 20 جنيهًا إلى 21 جنيهًا، كتكوت جيل ثاني سعر من 18 إلى 19 جنيهًا.

وتراوح سعر كتكوت بلدي من 10.5 جنيه إلى 11.5 جنيه، كتكوت ساسو بيور بسعر من 20.5 جنيه إلى 21.5 جنيه، كتكوت روزي بيور سعر من 18 إلى 19 جنيهًا، كتكوت هجين سعر من 14.5 جنيه إلى 15.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الخميس

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الخميس، سجل كتكوت ساسو بسعر 25 جنيهًا، كتكوت أبيض بسعر 30 جنيهًا، كتكوت أربو سعر 27.5 جنيه، كتكوت كب بسعر 28 جنيهًا، سعر كتكوت روص 28 جنيهًا، كتكوت آر بسعر 30 جنيهًا.