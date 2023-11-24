أحمد عيد عبد الملك: نجوم في الزمالك رفضوا حضور افتتاح ملعب حسين الشحات وفتوح حالة خاصة
أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الكرة المصرية السابق، أن الأمور أصبحت مختلفة في مصر، وأصبحت السوشيال ميديا تدار بشكل معين خصوصًا في الرياضة، مشيرًا إلى أن محمد غرابة المدير الإداري لمنتخب مصر يسير بشكل جيد في الفترة الأخيرة.
وقال عبد الملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "هناك لاعبون في الزمالك تم توجيه الدعوة لهم لحضور حفل افتتاح ملعب حسين الشحات ولم يحضروا المناسبة، باستثناء أحمد فتوح الذي حضر مع لاعبي الأهلي، واللاعب أصبح لديه مشكلة مع الجماهير والإدارة، وكان يجب أن يتلافى الظهور في هذه الاحتفالية حاليًّا، رغم أن الموقف محسوم بعدما تم عرضه للبيع".
وأضاف: "كل لاعب عليه أن يتحمل عواقب قراراته، ووجهة نظري أن ملف أحمد فتوح أصبح مغلق في نادي الزمالك تمامًا، ولو كان هناك أمل بسيط انتهى تمامًا بعدما ظهر مع لاعبي الأهلي مؤخرًا".
مباريات الفرق المصرية في بطولات إفريقيا
وأكد عيد عبد الملك، أن مباريات الفرق المصرية في بطولات إفريقيا جميعها في المتناول سواء في دوري الأبطال أو الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن بيراميدز فنيًّا أفضل من مازيمبي الكونغولي، حتى في غياب وليد الكرتي ومصطفى فتحي، في ظل توافر عدة عناصر أخرى مثل فخري لاكاي ورمضان صبحي وغيرهم. والأقرب هو الاعتماد على مهند لاشين، وقد يشارك بلاتي توريه مع عبد الله السعيد. ومن الصعب البدء بأحمد توفيق، ومن الوارد مشاركة كريم حافظ كجناح في هذه المباراة أمام محمد حمدي".
وأوضح أن فريق مازيمبي بعيد تمامًا عن الحالة الفنية التي كان عليها قبل سنوات، وأعتقد أنه لن يحقق شيئًا كبيرًا في دوري الأبطال، وبيراميدز قادر على الفوز أمام مازيمبي بهدفين أو أكثر.
وتابع: "مباراة الأهلي أمام ميدياما الغاني في متناول لاعبي الفريق الأحمر، وأتمنى أن تساهم في عودة الثقة لهم، وأن يتم تقديم أداء جيد خلال اللقاء، والتشكيل الأقرب هو الشناوي والدبيس وعبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني، ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور، وبيرسي تاو وكهربا وحسين الشحات (ومن الوارد مشاركة صلاح محسن أيضا)".
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