الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

أحمد عيد عبد الملك: نجوم في الزمالك رفضوا حضور افتتاح ملعب حسين الشحات وفتوح حالة خاصة

أحمد عيد عبد الملك
أحمد عيد عبد الملك وحسين الشحات، فيتو

أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الكرة المصرية السابق، أن الأمور أصبحت مختلفة في مصر، وأصبحت السوشيال ميديا تدار بشكل معين خصوصًا في الرياضة، مشيرًا إلى أن محمد غرابة المدير الإداري لمنتخب مصر يسير بشكل جيد في الفترة الأخيرة.

 

وقال عبد الملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "هناك لاعبون في الزمالك تم توجيه الدعوة لهم لحضور حفل افتتاح ملعب حسين الشحات ولم يحضروا المناسبة، باستثناء أحمد فتوح الذي حضر مع لاعبي الأهلي، واللاعب أصبح لديه مشكلة مع الجماهير والإدارة، وكان يجب أن يتلافى الظهور في هذه الاحتفالية حاليًّا، رغم أن الموقف محسوم بعدما تم عرضه للبيع".

Advertisements

وأضاف: "كل لاعب عليه أن يتحمل عواقب قراراته، ووجهة نظري أن ملف أحمد فتوح أصبح مغلق في نادي الزمالك تمامًا، ولو كان هناك أمل بسيط انتهى تمامًا بعدما ظهر مع لاعبي الأهلي مؤخرًا".

 

مباريات الفرق المصرية في بطولات إفريقيا

وأكد عيد عبد الملك، أن مباريات الفرق المصرية في بطولات إفريقيا جميعها في المتناول سواء في دوري الأبطال أو الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن بيراميدز فنيًّا أفضل من مازيمبي الكونغولي، حتى في غياب وليد الكرتي ومصطفى فتحي، في ظل توافر عدة عناصر أخرى مثل فخري لاكاي ورمضان صبحي وغيرهم. والأقرب هو الاعتماد على مهند لاشين، وقد يشارك بلاتي توريه مع عبد الله السعيد. ومن الصعب البدء بأحمد توفيق، ومن الوارد مشاركة كريم حافظ كجناح في هذه المباراة أمام محمد حمدي".

 

وأوضح أن فريق مازيمبي بعيد تمامًا عن الحالة الفنية التي كان عليها قبل سنوات، وأعتقد أنه لن يحقق شيئًا كبيرًا في دوري الأبطال، وبيراميدز قادر على الفوز أمام مازيمبي بهدفين أو أكثر.

وتابع: "مباراة الأهلي أمام ميدياما الغاني في متناول لاعبي الفريق الأحمر، وأتمنى أن تساهم في عودة الثقة لهم، وأن يتم تقديم أداء جيد خلال اللقاء، والتشكيل الأقرب هو الشناوي والدبيس وعبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني، ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور، وبيرسي تاو وكهربا وحسين الشحات (ومن الوارد مشاركة صلاح محسن أيضا)".

مدرب جامبيا: الزمالك سُيتوج بالكونفيدرالية وهذا سر العلاقة بين الزمالك وبلجيكا

لاعب السكة الحديد يكشف لـ "فيتو" حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحمد عيد عبدالملك السوشيال ميديا محمد غرابة منتخب مصر الزمالك حسين الشحات احمد فتوح الأهلي مازيمبي

مواد متعلقة

ناقد ليبي: 95% من الشعب الليبي يشجع الزمالك

عبد الله السعيد: المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا هدف بيراميدز

كيف تناولت الصحف الإنجليزية تصريحات غرابة عن تعامل جماهير سيراليون مع محمد صلاح؟

غرابة يكشف كواليس استبعاد ثلاثي المنتخب وموقفهم من المشاركة بأمم أفريقيا

الأكثر قراءة

تفاصيل سقوط طالب بآداب الإسكندرية من الدور الخامس أثناء امتحان مادة علم النفس (فيديو)

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف تابعة لـ حزب الله اللبناني (فيديو)

الزمالك يفتح باب الرحيل أمام محمد صبحي إلى بيراميدز ويكشف عن البديل

حماس تكشف الضامن لتنفيذ الهدنة في غزة وإتمام صفقة الأسرى (فيديو)

طارق الشناوي بعد حديث أحمد العوضي عنه ببرنامج "حبر سري": مش هقول رأيي فيه قبل ما أشوفه بطل

قصف عنيف ومعارك غير مسبوقة بين المقاومة وقوات الاحتلال قبل ساعات من الهدنة (فيديو)

طريقة عمل الهوت شوكليت، زي الكافيهات وبأقل التكاليف

من قعدة البحر إلى الحلم، أحمد مراد يكشف تفاصيل تحويل روايته موسم صيد الغزلان إلى عمل فني

Advertisements

منوعات

المزيد

التدخين شرط ماوريسيو ساري للتدريب في الدوري السعودي

فيديو كليب كاظم الساهر الجديد "hold your fire" يحتوي علي مشاهد من قصف غزة

رويترز: انخفاض مبيعات ماكدونالدز في مصر بنسبة 70% بسبب حملات المقاطعة

أحمد السقا للسيسي: دلوقتي بس عرفنا ليه كنا بنصرف على التسليح

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 23-11-2023 في ختام التعاملات

الطريقة الآمنة للحصول على أفضل العروض الحقيقية بمجال التكنولوجيا خلال الجمعة البيضاء

أسعار الجنيهات الذهب فى الشركات اليوم الخميس 23-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 23-11-2023

المزيد

انفوجراف

مشروبات شتوية تقوي المناعة وتمنح الشعور بالدفء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 24 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 24 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية