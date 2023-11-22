كيف تناولت الصحف الإنجليزية تصريحات غرابة عن تعامل جماهير سيراليون مع محمد صلاح؟

محمد صلاح، نقلت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، تصريحات عن محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم حول حقيقة تعرض محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر لاعتداءات من قبل الجماهير خلال مباراة المنتخب أمام سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم والتي فاز بها الفراعنة بهدفين دون رد.

أكدت صحيفة ديلي ميل في تصريحات لغرابة، أنه لا يوجد ما يدعو مشجعي ليفربول للقلق بشأن سلامة محمد صلاح وأن اللاعب تم اصطحابه خارج الملعب بتأمين كامل من قبل عدد من الحراس، بينما حاول مشجع آخر التقاط صورة مع صلاح وهو يقترب من الفريق.



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لا يوجد خطر على صلاح

أكدت الصحفية، أن مدير المنتخب أكد أنه لا يوجد أي خطر للاعتداء وأن الجماهير كانت لديها نوايا حسنة عندما اقتربوا من المهاجم، وقال غرابة: «قصة الاعتداء ليست موجودة على الإطلاق. وأضاف: "هنا الناس طيبون للغاية ويدعمون ليفربول أو أرسنال، و"بالنسبة لهم، محمد صلاح ومحمد النني أيقونة، لذا فإن وجودهم في البلاد هو شيء يرغبون في حدوثه مرة أخرى". بالنسبة لهم، هذه هي الفرصة الوحيدة لكي يلعب صلاح على أرضهم، لذا فمن الطبيعي مثل أي مشجع يدخل الملعب هدفه إلتقاط صور مع هؤلاء النجوم.

محمد غرابة مدير منتخب مصر، فيتو

واقعة اقتحام جماهير سيراليون أرضية ملعب المباراة

وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي رجال الأمن يتسابقون إلى أرض الملعب خلال مباراة مصر 2-0 على سيراليون، حيث قفز مشجعون للملعب بعد تخطى الحواجز وبدا أنهم يتجهون نحو صلاح، مع تجمع زملائه حوله أيضًا.

توج محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول بجائزة لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجمهور للمرة الثانية على التوالي.

محمد صلاح لاعب شهر أكتوبر

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول صورة لمحمد صلاح وعلقت: “تهانينا يا مو، للشهر الثاني على التوالي، الملك المصري يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجمهور”.

ومن ناحيته كشف خبير الانتقالات العالمي فابرزيو رومانو عن موقف ليفربول من رحيل النجم المصري محمد صلاح عن الريدز في الشتاء المقبل في ظل اهتمام أندية الدوري السعودي بضمه.

وقال رومانو عبر حسابه بموقع x (تويتر سابقًا): "في السوق الشتوي سيبقى في ليفربول بالتأكيد، أرى محمد صلاح جزء كبير من مشروع ليفربول ولكن في السوق الصيفي؛ سيكون الوضع معقدًا أكثر".

ورفض ليفربول عرضا يبلغ 150 مليون جنيه إسترليني، من أجل بيع صلاح إلى اتحاد جدة في صيف 2023.

تحركات جديدة لضم محمد صلاح

ووفقا لشبكة "ليفربول إيكو"، فإن ما قدمه صلاح هذا الموسم، يثبت أن ليفربول كان على حق، عندما رفض العرض المغري لبيعه إلى اتحاد جدة.

ونجح محمد صلاح هذا الموسم في إحراز 12 هدفا مع تقديم 4 تمريرات حاسمة في 17 مباراة بمختلف البطولات.

وأشارت إلى أن تصريحات توماس فرانك مدرب برينتفورد، تعزز فكرة أن صلاح لا يتمتع بالتقدير الكافي في إنجلترا.

وأوضحت أن صلاح بوصفه أبرز لاعب كرة قدم مسلم في العالم، فإنه لا يزال مرغوبا بشدة في السعودية.

ويبدو أن رحيل صلاح إلى الدوري السعودي، لن يكون خيارا مطروحا في الميركاتو الشتوي المقبل، لأن اللاعب لديه التزام بالمشاركة مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية.

وذكرت الشبكة أن الصيف المقبل سيكون اختبارا لمدى صمود ليفربول أمام إغراءات السعودية، نظرا لأن النجم المصري سيدخل العام الأخير من عقده الحالي.

وكشفت: "هناك شعور في ليفربول بأن صلاح قد يفضل البقاء إذا أنهى الريدز الموسم الحالي في المربع الذهبي للبريميرليج، لأن اللاعب الذي خاض نهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات، يحلم بالتواجد في هذا الحدث للمرة الرابعة، قبل انتهاء مسيرته في أنفيلد".