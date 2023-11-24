إسرائيل تنشر مقطع فيديو لعملية اغتيال قائد القوة البحرية لحماس
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اغتياله القيادي المسؤول عن البحرية في حركة حماس في خان يونس بغزة.
وقال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري في منشور على حسابه الرسمي في "إكس": "تمكن جيش الدفاع الإسرائيلي، بتوجيه استخباراتي، وباستخدام الطائرات المقاتلة، من القضاء على عمرو أبو جلا، قائد القوة البحرية لحماس في خان يونس، وإرهابي آخر من القوة البحرية التابعة للمنظمة".
وأضاف هاجاري الذي نشر فيديو لعملية استهداف أبو جلا: "كان عمرو ضابطًا كبيرًا في القوة البحرية، وشارك منذ بداية القتال في تنفيذ عدد من الهجمات البحرية التي أحبطتها قواتنا".
وتسيطر القوات الإسرائيلية على جزء من شمال غزة، حيث تقول إنها فككت الأنفاق وقدرًا كبيرًا من البنية التحتية لحماس هناك.
كما قال الجيش الإسرائيلي إنه حاصر مخيم جباليا للاجئين، ودعا أي سكان داخله إلى إخلائه يوم الخميس.
وأوضح أنه يلاحق مقاتلي حماس في جباليا، وهي منطقة حضرية مزدحمة متاخمة لمدينة غزة، والتي تتعرض لقصف مكثف منذ أسابيع.
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