الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وزير دفاع الاحتلال: اغتيال السنوار أحد أهدافنا ونحذر نصر الله من تحويل لبنان إلى خراب

وزير دفاع الاحتلال
وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

العملية البرية في غزة، طالب يوآف جالانت وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، جميع سكان غزة الذهاب إلى جنوب القطاع، زاعما أن جيش الاحتلال يواصل تطويق غزة وقواته باتت في قلب المدينة.

حرب غزة

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: "وقف اطلاق النار لأسباب إنسانية يجب أن يكون من أجل المخطوفين أولا، ونحن حاليا نحارب في غزة بقوة وقواتنا موجودة أيضا قبالة لبنان وسلاح الجو في أعلى جهوزية.

مقاتلي جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف: لدينا اَلاف المقاتلين من الجنود النظاميين والاحتياط في الضفة الغربية للتصدى لأي مواجهة، ولا يمكن أن نوقف القتال إلا بعد تحقيق حتى الانتصار علي حماس وإعادة المخطوفين من غزة.

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الضغوط على إسرائيل

ولفت، الضغوط علينا ستزداد وتتطلب قرارات قيادية صعبة لكننا لن نوقف القتال في الحرب التي فرضت علينا
 مصير خراب غزة في لبنان

وأكد: القضاء على يحيى السنوار هو أحد أهدافنا في هذه الحرب إضافة إلى بقية قادة حماس، ولكن السنوار هو المتسبب في الحرب وخراب غزة، ونحذر من خراب لبنان حال أقدم حسن نصر الله على نفس الخطوة.

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وزير إسرائيلي: حماس لن تحكم غزة بعد الحرب

وكان زعم بيني جانتس، الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية، أن حركة حماس لن تحكم غزة بعد الحرب، والقطاع لن يمثل أي خطر علينا بعد القضاء عليها.

استمرار جيش الاحتلال في حربه على غزة

وتابع بيني غانتس خلال مؤتمر صحفي له فى تل أبيب منذ قليل: مستمرون في القتال ولا نوافق على أي صفقة إنسانية لا تشمل المختطفين.

استخلاص جيش الاحتلال العبر 

وعن عملية طوفان الأقصى، علق: سيكون هناك وقت لاستخلاص العبر والوقت، الآن الوقت للقتال والانتصار، ولن يكون للقتلة مكان حصين ونحن في حرب متعددة الجبهات-حسب زعمه.
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