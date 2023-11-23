الخميس 23 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

فادي رشدي وفرقته الموسيقية في حفل غنائي بقصر الأمير بشتاك غدا

قصر الأمير بشتاك،
قصر الأمير بشتاك، فيتو

يقيم قصر الأمير بشتاك، بشارع المعز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثامنة من مساء غد الجمعة الموافق 24 نوفمبر الجاري حفل للفنان فادى رشدي وفرقته الموسيقية.

حفل فادي رشدي وفرقته الموسيقية 

ويتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من الأغاني العربية بتوزيعات موسيقية مختلفة بالإضافة إلى برنامج متنوع من الأغاني الجديدة. 

فادي رشدي 

جدير بالذكر أن فادى رشدي مغني وعازف بيانو حاصل علي ماجستير في تاريخ الموسيقى العربية يعمل بالفرقة القومية للموسيقى العربية، درس الغناء مع المايسترو سليم سحاب وعمل مع أكبر الملحنين ومنهم الفنان عمار الشريعي.

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3 حفلات لصندوق التنمية الثقافية في بيت السحيمي وقصر بشتاك وطاز غدا

ڤويس باند تشدو بالأغاني التراثية في قصر الأمير بشتاك

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حفل فادي رشدي وفرقته الموسيقية فادي رشدي قصر الأمير بشتاك صندوق التنمية الثقافية التنمية الثقافية

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