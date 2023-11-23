فادي رشدي وفرقته الموسيقية في حفل غنائي بقصر الأمير بشتاك غدا

يقيم قصر الأمير بشتاك، بشارع المعز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثامنة من مساء غد الجمعة الموافق 24 نوفمبر الجاري حفل للفنان فادى رشدي وفرقته الموسيقية.

حفل فادي رشدي وفرقته الموسيقية

ويتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من الأغاني العربية بتوزيعات موسيقية مختلفة بالإضافة إلى برنامج متنوع من الأغاني الجديدة.

فادي رشدي

جدير بالذكر أن فادى رشدي مغني وعازف بيانو حاصل علي ماجستير في تاريخ الموسيقى العربية يعمل بالفرقة القومية للموسيقى العربية، درس الغناء مع المايسترو سليم سحاب وعمل مع أكبر الملحنين ومنهم الفنان عمار الشريعي.

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