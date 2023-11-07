الموسيقى السودانية على طاولة بيت الغناء العربي في قصر بشتاك الخميس المقبل
يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من صالون مقامات وذلك في السابعة من مساء الخميس المقبل الموافق 9 نوفمبر الجاري.
قراءة في الموسيقى السودانية
ويستضيف الصالون الموسيقار الدكتور كمال يوسف قائد فرقة التبر الموسيقية ليتحدث عن "جماليات السلم الخماسي.. قراءة في الموسيقى السودانية".
صالون مقامات
وتدير الصالون الناقدة ايناس جلال الدين، ويقام بالتعاون مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية.
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