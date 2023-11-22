الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

3 حفلات لصندوق التنمية الثقافية في بيت السحيمي وقصر بشتاك وطاز غدا

حفلات صندوق التنمية
حفلات صندوق التنمية الثقافية، فيتو

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، مساء غد الخميس الموافق 23 نوفمبر الجاري، مجموعة من الحفلات الموسيقية المتنوعة بمراكز الإبداع المختلفة التابعة. 

 

حفلات صندوق التنمية الثقافية

ويستضيف قصر الأمير طاز بحي الخليفة حفل الفنانة مي عبد العزيز، والتي تقدم مجموعة متنوعة من أغانيها منها "كلنا بنحاول"،"ارمي خوفك" و"أشجع واحدة". 

وفي مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، يقام حفل الفنان مصطفى الزاهد وفرقته الموسيقية، ويضم برنامج الحفل تقديم مجموعة متنوعة من أغاني التراث المصري.

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وفي قصر الأمير بشتاك بشارع المعز، يقيم بيت الغناء العربي حفل للفنانة سوزان مختار وفرقتها الموسيقية في الساعة السابعة مساء. 

وتقدم باقة من أغانيها الخاصة منها "من الآخر كدا" "زي بعضه" "تعيشي يا مصر " مع بعض الأغاني الطربية مثل "الحب كله" لأم كلثوم و"سواح" لعبد الحليم حافظ و"القريب منك بعيد " لنجاة الصغيرة.

فرقة الدور الأول تشدو بموسيقى الجاز والألحان الشرقية في بيت السحيمي

ڤويس باند تشدو بالأغاني التراثية في قصر الأمير بشتاك

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