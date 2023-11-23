أبوعبيدة يكشف خسائر جيش الاحتلال خلال 3 أيام

أبو عبيدة، أعلن المتحدث باسم كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- اليوم الخميس، عن استهداف 33 آلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ 72 ساعة الماضية.



خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم البري على غزة

وأضاف أبوعبيدة، أن قوات القسام نفذت عمليات نوعية متعددة خلال الـ3 أيام الماضية، مما تسبب في إسقاط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الاحتلال الإسرائيلي.

كشف حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن حصيلة خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات خلال الـ 45 يوم الماضية، وذلك قبل سريان الهدنة في قطاع غزة.

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اشتباكات حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي

وأكد بيان حزب الله أنخسائر جيش الاحتلال بلغت 354 جنديًا إسرائيليًا بين قتيل وجريح، وذلك منذ بدء الاشتباكات، حيث استهدف الحزب 21 آلية للاحتلال منها دبابات ميركافا ومدرعات وآليات نقل جند وتنقل.

وأضاف حزب الله اللبناني في بيانه أنه تم استهداف ما يصل إلى 40 موقعًا عبر أكثر من 275 قصفا بأسلحة مختلفة، بالإضافة إلى استهداف طال 5 مستوطنات.

وأوضح بيان حزب الله اللبناني، أنه تم استهداف قرابة 170 كاميرا مختلفة للرصد البصري مزروعة على الحدود، و47 رادارًا من أحجام ووظائف مختلفة، و77 منظومة اتصالات، و21 نظام تشويش، بالإضافة إلى 35 منظومة استخبارات وأجهزة كهروبصرية متقدمة.

وأشار حزب الله في بيانه إلى أن عدد تموضعات الاحتلال المستهدفة خلال هذه الفترة بلغ 12 تموضعًا، كما تم تأكيد إخلاء 43 مستوطنة من الشمال، وتهجير مستوطنيها الذين بلغ عددهم أكثر من 70 ألف مستوطن، انتشروا في مراكز إيواء جنوبًا.

حزب الله يستهدف مواقع الاحتلال الإسرائيلي

كما أسقطت المقاومة، في تطور نوعي لقدراتها الدفاعية ضد الأهداف الجوية، 3 طائرات مسيرة إسرائيلية، أبرزها طائرة مسيرة من نوع هيرميز-450.

وعرض حزب الله اللبناني اليوم الخميس مشاهد من استهدافه عددًا من مواقع للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

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