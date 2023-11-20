سرايا القدس تعلن استهداف 7 آليات إسرائيلية في الهجوم البري على غزة

الهجوم البري على غزة، أعلنت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، عن استهداف 7 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.



قتلى الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم البري

وأضافت سرايا القدس، في بيانها – أن عملية الاستهداف تمت خلال اشتباكات بين عناصر المقاومة وجيش الاحتلال في محاور التقدم شمال القطاع ببيت حانون وبيت لاهيا والصفطاوي وغرب مخيم جباليا.

وبالأمس نشرت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- مشاهد جديدة لعناصر من المقاومة يهاجمون دبابات وآليات إسرائيلية في غزة، وتظهر ملابس عسكرية لعدد من الجنود الإسرائيليين وقلاداتهم ومعداتهم العسكرية.

وفي السياق ذاته كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه أمس الأحد، عن مقتل 5 من ضباطه وجنوده في اشتباكات اليوم مع كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس – في قطاع غزة.

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ووفقا لإعلانات الاحتلال ارتفع عدد القتلى من قواته في العمليات العسكرية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إلى 63 قتيلا.



وشككت الكثير من التقارير في إحصائيات جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عدد قتلاه، وأكد المتحدث باسم القسام أبو عبيدة، أن قتلى الاحتلال أكبر بكثير من المعلن.



وفي هذا السياق قال مدير المقبرة العسكرية الإسرائيلية في كريات شؤول وجبل هرتسل، ديفيد أورن باروخ، إن هناك جنازة لجنود الاحتلال كل ساعة أو ساعة ونصف.

المقبرة العسكرية الإسرائيلية وحقيقة دفن 50 جنديا

وأكد المسؤول الإسرائيلي: "أنه تم دفن 50 عسكريا إسرائيليا قتلوا في الهجوم البري على غزة، خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وفي وقت سابق نشر جيش الاحتلال، مقطع فيديو يظهر عمليات تأبين قتلى جيش الاحتلال جراء الاشتباكات مع كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس - في المقابر العسكرية وكيفية الإعداد لتلك المراسم.

وخلال الفيديو ظهرت عملية الإعداد للدفن في مقبرتي جبل هرتسل وكريات شاؤول العسكريتين وظهرت تفاصيل جديدة حول أعداد القتلى، وهو الأمر الذي تحاول الرقابة العسكرية الإسرائيلية طوال الوقت عدم الإفصاح عنه، حيث يحظر نشر أية معلومات عن قتلى جيش الاحتلال إلا بموافقة الرقابة العسكرية.

وقال باروخ: «في هذا المجال نعمل أولا من أجل العائلات، ومن أجل قتلى أجهزتنا الأمنية، لمنحهم كل الدفء والحب الذي يمكننا منحه والعناية بالقبور، ومرافقتهم ومساندتهم».

وأضاف باروخ «الآن نحن في فترة صعبة جدا، جنازة كل ساعة أو كل ساعة ونصف.. كان يفترض أن أفتح عددًا هائلا من القبور فقط في مقبر جبل هرتسل».

وهو ما يثير التساؤلات حول الأعداد الحقيقية للقتلى الذين يسقطون خلال المعارك في غزة، وحتى الآن أعلن جيش الاحتلال عن مقتل 380 من جنوده منذ السابع من أكتوبر