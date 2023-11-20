الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

سرايا القدس تعلن استهداف 7 آليات إسرائيلية في الهجوم البري على غزة

قوات سرايا القدس،
قوات سرايا القدس، فيتو

 الهجوم البري على غزة، أعلنت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، عن استهداف 7 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.


قتلى الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم البري

 وأضافت سرايا القدس، في بيانها – أن عملية الاستهداف تمت خلال اشتباكات بين عناصر المقاومة وجيش الاحتلال  في محاور التقدم شمال القطاع ببيت حانون وبيت لاهيا والصفطاوي وغرب مخيم جباليا.
وبالأمس نشرت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس-  مشاهد جديدة لعناصر من المقاومة  يهاجمون دبابات وآليات إسرائيلية في غزة، وتظهر ملابس عسكرية لعدد من الجنود الإسرائيليين وقلاداتهم ومعداتهم العسكرية.
وفي السياق ذاته كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه أمس  الأحد، عن مقتل 5 من ضباطه وجنوده في اشتباكات اليوم مع كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس – في قطاع غزة.

Advertisements

ووفقا لإعلانات الاحتلال ارتفع عدد القتلى من قواته في العمليات العسكرية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إلى 63 قتيلا.


وشككت الكثير من التقارير في إحصائيات  جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عدد قتلاه، وأكد المتحدث باسم القسام أبو عبيدة، أن قتلى الاحتلال أكبر بكثير من المعلن.
 

وفي هذا السياق قال مدير المقبرة العسكرية الإسرائيلية في كريات شؤول وجبل هرتسل، ديفيد أورن باروخ، إن هناك جنازة لجنود الاحتلال  كل ساعة أو ساعة ونصف.

 

المقبرة العسكرية الإسرائيلية وحقيقة دفن 50 جنديا 

 وأكد المسؤول الإسرائيلي: "أنه تم دفن 50 عسكريا إسرائيليا قتلوا في الهجوم البري على غزة، خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وفي وقت سابق نشر جيش الاحتلال، مقطع فيديو يظهر عمليات تأبين قتلى جيش الاحتلال جراء الاشتباكات مع كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس - في المقابر العسكرية وكيفية الإعداد لتلك المراسم.

 

وخلال الفيديو ظهرت عملية الإعداد للدفن في مقبرتي جبل هرتسل وكريات شاؤول العسكريتين وظهرت تفاصيل جديدة حول أعداد القتلى، وهو الأمر الذي تحاول الرقابة العسكرية الإسرائيلية طوال الوقت عدم الإفصاح عنه، حيث يحظر نشر أية معلومات عن قتلى جيش الاحتلال إلا بموافقة الرقابة العسكرية.

وقال باروخ: «في هذا المجال نعمل أولا من أجل العائلات، ومن أجل قتلى أجهزتنا الأمنية، لمنحهم كل الدفء والحب الذي يمكننا منحه والعناية بالقبور، ومرافقتهم ومساندتهم».

 

وأضاف باروخ  «الآن نحن في فترة صعبة جدا، جنازة كل ساعة أو كل ساعة ونصف.. كان يفترض أن أفتح عددًا هائلا من القبور فقط في مقبر جبل هرتسل».

وهو ما يثير التساؤلات حول الأعداد الحقيقية للقتلى الذين يسقطون خلال المعارك في غزة، وحتى الآن أعلن جيش الاحتلال عن مقتل 380 من جنوده منذ السابع من أكتوبر

txt

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين من لواء المظليين

txt

جيش الاحتلال يرفع الراية البيضاء، الدبابات الإسرائيلية تتراجع بعد اشتباكات عنيفة مع القسام

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الهجوم البري على غزة غزة سرايا القدس حركة الجهاد الإسلامي جيش الإحتلال الإسرائيلي قتلى الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم البري كتائب القسام حماس اشتباكات بين عناصر المقاومة و جيش الاحتلال

مواد متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين من لواء المظليين

جيش الاحتلال يرفع الراية البيضاء، الدبابات الإسرائيلية تتراجع بعد اشتباكات عنيفة مع القسام

كتائب القسام تعلن عن خسائر فادحة في صفوف جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يعترف بمقتل 5 ضباط وجنود في مواجهات مع المقاومة الفلسطينية

الأكثر قراءة

مسؤول إسرائيلي: لا صفقة لتبادل الأسرى بين الجيش وحماس بدون قيادة مصرية للوساطة

بعد أنباء انفصالهما من هي أنتونيلا روكوزو زوجة ميسي

النيابة تعاين حريق مزرعة دواجن في الدقهلية

يعارض الانضمام لبريكس ويؤيد تجارة الأعضاء، من هو خافيير ميلي الفائز بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين؟

إيرادات الأفلام أمس، بلوموندو في المقدمة وفوي فوي فوي ثانيا

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 20-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين 20-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الاثنين

Advertisements

منوعات

المزيد

الأمم المتحدة: حجم العواصف والأتربة كل عام بوزن 350 هرما بحجم خوفو

في بريطانيا، سائق بدون ذراعين يقود شاحنة بقدميه

انتقلت من أستراليا إلى إندونيسيا، اكتشاف قارة عمرها 155 مليون عام

لأول مرة، ملكة جمال الكون من نيكاراجوا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 20-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 20-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين 20-11-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 20-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أسباب تؤدي لرفض الفحص الفني للسيارات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما موقف الشرع من اشتراط الفحص الطبي للمقبلين على الزواج؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 20 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 20 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية