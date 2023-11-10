الهجوم البري على غزة، كتائب القسام تستهدف دبابات إسرائيلية بقذائف مضادة للدروع

الهجوم البري على غزة، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن هناك اشتباكات عنيفة بين كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- وجيش الاحتلال قرب حي النصر في قطاع غزة.



اشتباكات بين المقاومة وجيش الاحتلال



وأكدت التقارير الإعلامية أن المقاومة الفلسطينية أطلقت قذائف مضادة للدروع تجاه دبابات تابعة لجيش الاحتلال خلال الاشتباكات العنيفة المستمرة في عدة مناطق وأحياء غرب مدينة غزة



وفي السياق ذاته اندلعت اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي بمحيط مستشفى الشفاء.

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وبحسب “روسيا اليوم” أكد شهود عيان من قطاع غزة، أن الفصائل الفلسطينية تخوض الآن اشتباكات ضارية وعنيفة جدا مع القوات الإسرائيلية المتقدمة في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب غزة.

وأشار شهود في منطقة شمال القطاع، عن سماع دوي معارك شرسة واشتباكات الآن تخوضها المقاومة الفلسطينية شمال غرب قطاع غزة.

تطورات الهجوم البري على غزة

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "وردت أنباء عن وقوع مواجهة بين جيش الاحتلال ومقاتلي حماس بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة، كما وردت أنباء عن تبادل لإطلاق النار في منطقة بيت لاهيا وجباليا شمال قطاع غزة".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بانقطاع الكهرباء بشكل كامل عن مستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة، ما ينذر بوقوع كارثة إنسانية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "القوات الإسرائيلية أطلقت النار بشكل مباشر على غرفة العناية المكثفة في مستشفى القدس التابع للجمعية".

وبحسب مصادر من قطاع غزة، تحاول الآليات الإسرائيلية التقدم نحو مستشفى الشفاء من البحر غرب المدينة ومن الشمال والجنوب.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن "اشتباكات ضارية يخوضها المقاومون ضد قوات الاحتلال المتوغلة قرب مستشفى القدس داخل حي تل الهوا بغزة".

استخرجت فرق الإسعاف والطوارئ التابعة لوزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، جثث نحو 50 شهيدا من تحت أنقاض مدرسة "البراق"، بعد تعرضها للقصف الصاروخي الجوي والمدفعي.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي التابع لحماس أن عددًا من الدبابات تتمركز على بعد 200 متر من مدرسة البراق في حي النصر، حيث تحاصر الدبابات مستشفيات النصر للأطفال، والرنتيسي للسرطانات والأطفال والعيون، ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية.

دمار غزة بعد القصف الإسرائيلي



وأعلن إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني مقتل شخص وإصابة عشرين آخرين؛ جراء إطلاق قناصة إسرائيليين النار على مستشفى القدس في غزة.



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