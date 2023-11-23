قبل بدء الهدنة، رحيل دبابات الاحتلال من القطاع وترقب حذر لأهل غزة (فيديو)

الحرب على غزة، رصد منصور ريان، رئيس مجلس إدارة جمعية قوافل الخير في قطاع غزة، الحالة في شمال قطاع غزة الآن، وذلك وسط حالة من الترقب والحذر، الذي يشهده القطاع، انتظارًا للهدنة الإنسانية التى مقرر أن يتم تفعيلها غدًا الجمعة، فى قطاع غزة، عقب التعثر الذي أدى لتأجيلها صباح اليوم الخميس لأسباب فنية ولوجيستية، ووسط اتهامات بتراجع جيش الاحتلال الإسرائيلى عن بعض بنود الاتفاق، التي كان قد تم الاتفاق عليها.

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رحيل دبابات الاحتلال في ساحة وسط غزة

وعن الحرب على غزة، رصد منصور ريان، من خلال مقطع فيديو بثه عبر حسابه بمنصة "أكس"، عدم تواجد دبابات الاحتلال الإسرائيلي، التي كانت متواجدة في ميدان الساحة وسط مدينة غزة، في المكان القريب من مستشفى المعمدان، التي قصفها الاحتلال في بداية حربه البرية على غزة، مخلفًا مجزرة، وأيضًا قريب على سوق وسط مدينة غزة.

دبابات الاحتلال غادرت وسط غزة، فيتو

وقال منصور ريان "هنا كانت دبابات الاحتلال وهنا كان الدمار الكبير، بطائرات الـF16 والمدفعية وكل الأسلحة المحرمة دوليًا".

وتابع رصده للأحوال في وسط غزة قائلًا: "رغم القصف المستمر والمجازر المستمرة، لا يزال في مدينة غزة وشمال مدينة غزة أكثر من 800 ألف نسمة متواجدين في المدينة، ولم ينزح من شمال ووسط غزة كل الناس، فالمتبقين في مدينة غزة 800 ألف من السكان، ويقطنون التفاح والدرج والنفق والشيخ رضوان والشمال"

ترقب حذر من أهل غزة قبل بدء الهدنة

وأكد منصور ريان "أن كل أهل غزة متواجدون بها رغم القصف المتواصل على القطاع"

انا الان في الساحة قلب مدينة غزة الناس موجودين واقوياء رغم القصف المستمر وتعرض المستشفيات والمدن والمنازل والمدارس للتدمير ورغم ذلك سننتصر ان شاء الله #غزة_تنتصر pic.twitter.com/igRiGmnVoi — منصور ريان (@Mansorryaan) November 23, 2023



ووصف ريان الوضع في مستشفيات قطاع غزة قائلًا: "وضع المستشفيات صعب جدًا جدًا، والإمكانيات صفرية حتى أكياس الدم الفارغة غير متواجدة، والأكفان للشهداء غير موجودة، والاحتلال استهدف كل المستشفيات، ودمرها تدمير كامل، بدأ بمستشفى المعمداني، واستمر بمستشفيات الأندونيسي والشفاء وكمال عدوان، والعودة في تدمير وقتل المرضى والأطباء، من أجل ألا يبقى أي مستشفى في قطاع غزة"

وعن حركة أهل غزة حاليًا في شوارع القطاع قال ريان: "أهل غزة متواجدين الآن في الشوارع ويعملون، ويتسوقون في محاولة للحياة، رغم تدمير الاحتلال للقطاع".

دبابات الاحتلال غادرت ساحة مدينة غزة

ونفى منصور ريان، في مقطع الفيديو الذي بثه في وسط قطاع غزة، ما يروجه الاحتلال الإسرائيلي أنهم قاموا باحتلال القطاع، فقال ريان: "كانت هنا دبابات، وروج الاحتلال أنه احتل الساحة، فقد مروا في الساحة وغادروها، وذلك لا يسمى احتلال، ولكن تدمير بمقاتلات الـF16 والدبابات، وبكل الأسلحة، وضربوا منذ قليل عدة قذائف لكنهم رحلوا، ونحن صابرين صامدين حتى ننتصر، ولن يُهزم شعب غزة، سننتصر إن شاء الله"

أهل غزة في حالة ترقب، فيتو



يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي كانت قد صادقت رسميًا على تنفيذ صفقة الأسرى واتفاق الهدنة الإنسانية المؤقت لمدة خمسة أيام في قطاع غزة، وكان مقررًا بدأها اليوم الخميس، حيث أكدت هيئة البث للاحتلال الإسرائيلي أن حكومة الاحتلال وافقت على صفقة إطلاق سراح 50 رهينة إسرائيلية لدى حماس بعد 6 ساعات من المناقشات.

ويترقب أهالي غزة دخول الاتفاقية في حيز التنفيذ، والتي من المقرر أن يحدد موعدها النهائي بعد اتفاق إسرائيل مع حركة المقاومة حماس، عبر الوسطاء على قوائم الأسرى الذين يتم تسليمهم خلال الأيام الأربع، وبعد تسليم حركة حماس لقائمة بأسماء الإسرائيليين الذين تنوى الإفراج عنهم خلال 24 ساعة، وتحديد الجانب الإسرائيلى لأسماء الأسيرات والأطفال المحتجزين فى سجون الاحتلال، وبعد ذلك يتم تحديد موعد الهدنة الإنسانية التي يلتزم بها الطرفان.