الخميس 23 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

السيسي: القوات الإسرائيلية قصفت معبر رفح من الجانب الفلسطيني 4 مرات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

معبر رفح، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: لم نغلق معبر رفح أبدا، وبلغت المساعدات الإنسانية المصرية لقطاع غزة 12 ألف طن.


وأكد: أنه تم قصف المعبر 4 مرات من جانب القوات الإسرائيلية من ناحية فلسطين، ومصر لم تغلق المعبر أبدا.
 

وتابع: "إن شاء الله يتم فتح المعبر غدا لعبور مزيد من المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة".

 

ولفت: خصصنا مطار العريش لاستقبال طائرات المساعدات والإغاثة.


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