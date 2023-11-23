السيسي: القوات الإسرائيلية قصفت معبر رفح من الجانب الفلسطيني 4 مرات

معبر رفح، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: لم نغلق معبر رفح أبدا، وبلغت المساعدات الإنسانية المصرية لقطاع غزة 12 ألف طن.



وأكد: أنه تم قصف المعبر 4 مرات من جانب القوات الإسرائيلية من ناحية فلسطين، ومصر لم تغلق المعبر أبدا.



وتابع: "إن شاء الله يتم فتح المعبر غدا لعبور مزيد من المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة".

ولفت: خصصنا مطار العريش لاستقبال طائرات المساعدات والإغاثة.



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