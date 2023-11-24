الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

بدء غلق محور الفريق كمال عامر بين شارع الهرم ومحطة مترو فيصل

غلق طريق الدائري،
غلق طريق الدائري، فيتو

أعلنت محافظة الجيزة قيام الشركة المنفذة بأعمال اختبار أحمال محور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري "محور المنيب" اتجاه الطريق الدائري "القوس الغربي " تحديدًا المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل.


وأشارت المحافظة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري "محور المنيب" تجاه الطريق الدائري "القوس الغربي" تحديدًا المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل لمدة يومين علي النحو التالي:


- يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٤ ابتداءً من الساعة الواحدة صباحًا حتى الساعة السادسة صباحًا.


- يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٥ ابتداءً من الساعة الواحدة صباحًا وحتي الساعة السادسة صباحًا.


وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي بولاق الدكرور بالمتابعة والتنسيق مع الشركة المنفذة للانتهاء من الأعمال خلال المدة المحددة.


وتوضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات.

والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

Advertisements

أسامة قابيل: قراءة الفاتحة 7 مرات على كوب ماء تحصن الجسم من المرض

السيسي يطلب من جمهور استاد القاهرة الوقوف احتراما لشهداء فلسطين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

استاد القاهرة الحركة المرورية الدوري المصري الطريق الدائري الفريق كمال عامر بولاق الدكرور حي بولاق الدكرور فيتو شارع الاهرام شهداء فلسطين

مواد متعلقة

الأهلي يرحب ببيع صلاح محسن ويعطي فرصة أخيرة لـ موديست

البنك المركزي يحدِّث القواعد المنظمة لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني

السيسي يطلب من جمهور استاد القاهرة الوقوف احتراما لشهداء فلسطين

أحمد السقا للسيسي: دلوقتي بس عرفنا ليه كنا بنصرف على التسليح

الأكثر قراءة

تفاصيل سقوط طالب بآداب الإسكندرية من الدور الخامس أثناء امتحان مادة علم النفس (فيديو)

إسرائيل تنشر مقطع فيديو لعملية اغتيال قائد القوة البحرية لحماس

حماس تكشف الضامن لتنفيذ الهدنة في غزة وإتمام صفقة الأسرى (فيديو)

تعليق قوي لملك الأردن على تصريح السيسي بشأن تهجير الفلسطينيين

إبراهيم سعيد يسرد 3 أدلة تؤكد اقتراب أحمد فتوح من الأهلي

صفية العمري: مصطلح السينما النظيفة كلمة عيب وبتعصبني (فيديو)

غيابه فتح باب القيل والقال، هل يستقيل حسام غالي من الأهلي؟ إبراهيم سعيد يكشف ما حدث

محلل سياسي يكشف أسباب لجوء المقاومة إلى تسليم الرهائن على مراحل

Advertisements

منوعات

المزيد

التدخين شرط ماوريسيو ساري للتدريب في الدوري السعودي

فيديو كليب كاظم الساهر الجديد "hold your fire" يحتوي علي مشاهد من قصف غزة

رويترز: انخفاض مبيعات ماكدونالدز في مصر بنسبة 70% بسبب حملات المقاطعة

أحمد السقا للسيسي: دلوقتي بس عرفنا ليه كنا بنصرف على التسليح

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 23-11-2023 في ختام التعاملات

الطريقة الآمنة للحصول على أفضل العروض الحقيقية بمجال التكنولوجيا خلال الجمعة البيضاء

أسعار الجنيهات الذهب فى الشركات اليوم الخميس 23-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 23-11-2023

المزيد

انفوجراف

مشروبات شتوية تقوي المناعة وتمنح الشعور بالدفء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 24 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم عصير البرتقال في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة وكسب الأموال

المزيد
الجريدة الرسمية