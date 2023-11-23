أسامة قابيل: قراءة الفاتحة 7 مرات على كوب ماء تحصن الجسم من المرض
قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف،: إن الإنسان يمكن أن يكون لديه فقر فى الصحة، لافتا إلى أن الأمر يتطلب الأخذ بالأسباب والذهاب إلى الأطباء.
كيفية تحصين النفس
وتابع العالم بوزارة الأوقاف، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: "لو عاوز ربنا يحصنك من المرض ويحميك من عيون الناس فى جسدك، عليك ان تقوم بقراءة سورة الفاتحة ٧ مرات على كوب ماء وشربه"، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى، قال فى كتابه العزيز: (وجعلنا من الماء كل شيء حي).
ولفت إلى أن الماء حياة يتأثر بأى شيء يحدث فيه، وهنا القران ليس اى شيى وسورة الفاتحة قال عنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: (الفاتحة هي أم القرآن، وهى السبع المثانى، هى الشافية الكافية الواقية من كل مكروه وسوء).
أسامة قابيل: اجردوا نعم الله عليكم وتصدقوا منها للفقراء
وقال الدكتور أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف، إن حفظ النعم من العين يكون بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، لافتا إلى أن الحمد يكون باللسان والشكر يكون بالأفعال.
وتابع العالم بوزارة الأوقاف، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: "المفروض كل واحد يعمل جرد للنعم اللى عنده، عشان يشكر ربنا، يعنى يشوف دولاب هدومه ويخرج منها للفقراء، كذلك يشوف ما يملك ويخرج منه صدقات ويفعل خير".
ولفت إلي أن الحسد موجود وعلى الانسان ان يفعل الخير وتصدق على الفقراء والمحتاجين ويشكر الله على ما انعم به عليه، يدعو الله ان يحفظه من كل سوء.
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