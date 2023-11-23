الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دين ودنيا

أسامة قابيل: قراءة الفاتحة 7 مرات على كوب ماء تحصن الجسم من المرض

الدكتور أسامة قابيل
الدكتور أسامة قابيل

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف،: إن الإنسان يمكن أن يكون لديه فقر فى الصحة، لافتا إلى أن الأمر يتطلب الأخذ بالأسباب والذهاب إلى الأطباء. 
 

كيفية تحصين النفس 

وتابع العالم بوزارة الأوقاف، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: "لو عاوز ربنا يحصنك من المرض ويحميك من عيون الناس فى جسدك، عليك ان تقوم بقراءة سورة الفاتحة ٧ مرات على كوب ماء وشربه"، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى، قال فى كتابه العزيز: (وجعلنا من الماء كل شيء حي).

 

Advertisements

 

ولفت إلى أن الماء حياة يتأثر بأى شيء يحدث فيه، وهنا القران ليس اى شيى وسورة الفاتحة قال عنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: (الفاتحة هي أم القرآن، وهى السبع المثانى، هى الشافية الكافية الواقية من كل مكروه وسوء).

 

 أسامة قابيل: اجردوا نعم الله عليكم وتصدقوا منها للفقراء  

وقال الدكتور أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف، إن حفظ النعم من العين يكون بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، لافتا إلى أن الحمد يكون باللسان والشكر يكون بالأفعال.


وتابع العالم بوزارة الأوقاف، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: "المفروض كل واحد يعمل جرد للنعم اللى عنده، عشان يشكر ربنا، يعنى يشوف دولاب هدومه ويخرج منها للفقراء، كذلك يشوف ما يملك ويخرج منه صدقات ويفعل خير".

 

ولفت إلي أن الحسد موجود وعلى الانسان ان يفعل الخير وتصدق على الفقراء والمحتاجين ويشكر الله على ما انعم به عليه، يدعو الله ان يحفظه من كل سوء.

txt

دعاء مبكي من أسامة قابيل لأهل غزة: الله أكبر على كل ظالم ومعتد (فيديو)

txt

أسامة قابيل: أفضل طريقة يتقرب بها العبد لله للحصول على السلام النفسي هي ذكر الله

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسامة قابيل تحصين النفس ذكر الله سورة الفاتحة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علماء وزارة الأوقاف قراءة سورة الفاتحة وزارة الأوقاف

مواد متعلقة

دعاء مبكي من أسامة قابيل لأهل غزة: الله أكبر على كل ظالم ومعتد (فيديو)

أسامة قابيل: أفضل طريقة يتقرب بها العبد لله للحصول على السلام النفسي هي ذكر الله

الأكثر قراءة

رد قوي من السيسي على مزاعم غلق معبر رفح: «اللي جاي كوم تاني خالص»

بعد تصريحاتها الصادمة عن مرضها، نجوى إبراهيم: أنا غلطت وقعدت يومين أبكي (فيديو)

كرة السلة، شباب الأهلي يكرر فوزه على الاتحاد في نصف نهائي المرتبط

أحمد السقا للسيسي: دلوقتي بس عرفنا ليه كنا بنصرف على التسليح

قدميها لأبنائك قبل النوم، 6 مشروبات لنوم هادئ (إنفوجراف)

السيسي يعطى إشارة انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية لدعم الفلسطينيين في غزة

السيسي يطلب من جمهور استاد القاهرة الوقوف احتراما لشهداء فلسطين

عامل بأحد المحال التجارية بعد سقوط كوبري مشاة في شارع بالمهندسين: حالنا وقف

Advertisements

منوعات

المزيد

أحمد السقا للسيسي: دلوقتي بس عرفنا ليه كنا بنصرف على التسليح

النيابة الإسبانية تطالب بحبس داني ألفيش 9 سنوات بتهمة الاغتصاب

بعد تصريحاتها الصادمة عن مرضها، نجوى إبراهيم: أنا غلطت وقعدت يومين أبكي (فيديو)

فاكهة فيها سم قاتل في أمريكا، اعرف التفاصيل

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 23-11-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 23-11-2023 في الأسواق

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الخميس

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 23-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

قدميها لأبنائك قبل النوم، 6 مشروبات لنوم هادئ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل: قراءة الفاتحة 7 مرات على كوب ماء تحصن الجسم من المرض

ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة تلاوة بالصلاة السرية؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الورد في المنام وعلاقته بتولي منصب مرموق

المزيد
الجريدة الرسمية