عامل بأحد المحال التجارية بعد سقوط كوبري مشاة في شارع بالمهندسين: حالنا وقف

كشف الحاج أشرف، أحد العمال بأحد محال الفاكهة المحيطة بمكان حادث اصطدام سيارة نقل بكوبري مشاة في شارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين، أن الحادث كان حوالي الساعة ٨:٣٠ صباحًا.

وأضاف أن الحادث تسبب في وقف حاله هو وبقية المحالات المحيطة بمكان الحادث، مشيرًا إلى أن التحويلات المرورية وسقوط الكوبري بعرض الشارع أثر على حركة البيع والشراء بالنسبة لهم.

وتابع، أنه يتمنى إعادة حركة المرور للشارع الليلة، لتعود الحياة لطبيعتها بدلًا من توقف حركة البيع والشراء في الشارع نتيجة للحادث.

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قضاء وقدر

ونفى شاهد العيان، ما تردد عن أن السيارة كانت تمشي بسرعة أو أن القلاب كان مفتوحا أثناء سير السيارة، مشيرًا إلى أن السائق تفاجأ برفع القلاب وهو ما أكده "لشهود العيان" لحظة إسعافه.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد تحفظت على سائق السيارة النقل المتسبب في سقوط جزئي لكوبري المشاة بعد اصطدامه به بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين.

محرر فيتو يحاور شهود العيان

ودفعت الأجهزة المعنية بونش ومعدات لرفع الكوبرى عقب اصطدام سيارة نقل به، حيث لم يتسبب سقوطه في أي وفيات إلى الآن.

وكشف تحقيقات النيابة العامة أن سائق السيارة النقل اصطدم بجسم الكوبري، فانفصل جزء منه وظل الجزء الآخر معلقا في الهواء، ففر السائق هاربا عقب حدوث الانهيار.

وأظهرت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن السيارة كانت محملة بالأسفلت، وعقب إنزاله سار السائق باتجاه شارع السودان وترك "القلاب" مفتوحا، وأثناء مروره من أسفل الكوبري اصطدم القلاب بشدة بجسم الكوبري، فانفصل جزء منه وظل الجزء الآخر معلقا في الهواء.

وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة، وتشكيل لجنة فنية من مهندسي هيئة الطرق والكباري، لفحص الكوبري وبيان أسباب الانهيار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتكثف الحماية المدنية جهودها لإعادة حركة المرور عقب عرقلتها، بسبب انهيار جزء من كوبري المشاة في شارع أحمد عرابي بحي العجوزة في الاتجاه المؤدي إلى شارع السودان بمحافظة الجيزة.

واستعانت الحماية المدنية بعدد من الأوناش، لإعادة الجزء المنهار من كوبري المشاة في شارع أحمد عرابي بحي العجوزة في الاتجاه المؤدي إلى شارع السودان بمحافظة الجيزة، وذلك عقب انهياره صباح اليوم الخميس، مما أعاق الحركة المرورية في الطريق.

وأنقذت العناية الإلهية 5 مواطنين من سقوط الكوبرى عليهم والهروب من مكان سقوطه.