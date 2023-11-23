حكيم يتعاون مع الشاعر أحمد حسن راؤول في أغنية جديدة

يستعد المطرب المطرب الشعبي حكيم لطرح أغنية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة ليجدد نشتطه الفني وذلك علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

ويتعاون حكيم في أغنيته الجديدة المفترض طرحها قريبا مع الشاعر الغناء أحمد حسن راؤول ومن المفترض أن يكشف تفاصيلها الكاملة قريا.

ومن ناحية أخري كان قد انتهى الفنان حكيم من تصوير فيديو كليب أغنيته الجديد “أونناه” منذ أيام، والتي يستعد لطرحها في المنصات الموسيقية وقنوات الأغاني خلال الأيام المقبلة.

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أغنية حكيم الجديدة

واستغرق التحضير للأغنية أكثر من ثلاثة أشهر، وعاين مخرج الكليب محمد عبد الجواد أكثر من مكان لتصوير الفيديو كليب الذي تكلف ميزانية كبيرة.

واستمر تصوير الكليب حوالي 15 يوما متتالية، ما بين أماكن متعددة في عدة دول منها مصر وجنوب أفريقيا وبعض دول أوروبا، مثل فنلندا.

حكيم

وقال الفنان حكيم إن الكليب سيكون من أفضل الكليبات التي قام بتصويرها في آخر ١٠ سنوات، وذلك لأنه يحتوي على أفكار جديدة ورقصات واستعراضات فنية مطعمة بأشكال ديكور ولوكيشن خيالية من قلب أفريقيا.