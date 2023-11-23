الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

حكيم يتعاون مع الشاعر أحمد حسن راؤول في أغنية جديدة

المطرب حكيم، فيتو
المطرب حكيم، فيتو

يستعد المطرب المطرب الشعبي حكيم لطرح أغنية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة ليجدد نشتطه الفني وذلك علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

ويتعاون حكيم في أغنيته الجديدة المفترض طرحها قريبا مع الشاعر الغناء أحمد حسن راؤول ومن المفترض أن يكشف تفاصيلها الكاملة قريا.

ومن ناحية أخري كان قد انتهى الفنان حكيم من تصوير فيديو كليب أغنيته الجديد “أونناه” منذ أيام، والتي يستعد لطرحها في المنصات الموسيقية وقنوات الأغاني خلال الأيام المقبلة.

Advertisements

أغنية حكيم الجديدة 

واستغرق التحضير للأغنية أكثر من ثلاثة أشهر، وعاين مخرج الكليب محمد عبد الجواد أكثر من مكان لتصوير الفيديو كليب الذي تكلف ميزانية كبيرة.

واستمر تصوير الكليب حوالي 15 يوما متتالية، ما بين أماكن متعددة في عدة دول منها مصر وجنوب أفريقيا وبعض دول أوروبا، مثل فنلندا.

حكيم

وقال الفنان حكيم إن الكليب سيكون من أفضل الكليبات التي قام بتصويرها في آخر ١٠ سنوات، وذلك لأنه يحتوي على أفكار جديدة ورقصات واستعراضات فنية مطعمة بأشكال ديكور ولوكيشن خيالية من قلب أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حكيم المطرب حكيم أغنية حكيم اخبار الفن

الأكثر قراءة

كتائب القسام تكشف الموعد الجديد للهدنة الإنسانية في قطاع غزة

السيسي يشهد مؤتمر تحيا مصر فلسطين في استاد القاهرة الدولي

354 جنديا بين قتيل وجريح، حزب الله يكشف خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي

كرة السلة، شباب الأهلي يكرر فوزه على الاتحاد في نصف نهائي المرتبط

النشطاء يكشفون الصورة الأولى لبائع الطعام المصري بعد انتصاره على مستشار أوباما

تفاصيل تحقيقات النيابة في سقوط كوبري مشاة أحمد عرابي في المهندسين

السيسي يصل استاد القاهرة الدولي لحضور مؤتمر تحيا مصر فلسطين

ظهرت الآن، نتيجة مبعوثي الأزهر لدول العالم لعام 2024 بالرقم القومي

Advertisements

منوعات

المزيد

فاكهة فيها سم قاتل في أمريكا، اعرف التفاصيل

كادت تتسبب في مصرعها، صانعة محتوى أمريكية تحكي تجربتها مع الشموع المعطرة

الوكالة الأوروبية: الفضاء أصبح مزدحما ومطلوب قانون لتنظيم المرور في السماء

الأمير ويليام يفوز بلقب الرجل الأصلع الأكثر جاذبية لعام 2023

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 23-11-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 23-11-2023

المزيد

انفوجراف

قدميها لأبنائك قبل النوم، 6 مشروبات لنوم هادئ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة تلاوة بالصلاة السرية؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الورد في المنام وعلاقته بتولي منصب مرموق

المباحات والمحرمات على الرجل والمرأة أثناء فترة الخطوبة

المزيد
الجريدة الرسمية