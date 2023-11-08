الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

حكيم ينتهي من تصوير كليب جديد بعنوان أونناه (صور)

كواليس تصوير كليب
كواليس تصوير كليب أونناه، فيتو

انتهى الفنان حكيم من تصوير فيديو كليب أغنيته الجديد “أونناه” منذ أيام، والتي يستعد لطرحها في المنصات الموسيقية وقنوات الأغاني خلال الأيام المقبلة.

أغنية حكيم الجديدة 

واستغرق التحضير للأغنية أكثر من ثلاثة أشهر، وعاين مخرج الكليب محمد عبد الجواد أكثر من مكان لتصوير الفيديو كليب الذي تكلف ميزانية كبيرة.

واستمر تصوير الكليب حوالي 15 يوما متتالية، ما بين أماكن متعددة في عدة دول منها مصر وجنوب أفريقيا وبعض دول أوروبا، مثل فنلندا.

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حكيم

وقال الفنان حكيم إن الكليب سيكون من أفضل الكليبات التي قام بتصويرها في آخر ١٠ سنوات، وذلك لأنه يحتوي على أفكار جديدة ورقصات واستعراضات فنية مطعمة بأشكال ديكور ولوكيشن خيالية من قلب افريقيا.

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