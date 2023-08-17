السبت 19 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

حكيم ينشر صورا من البروفة النهائية لحفل مهرجان العلمين الجديدة

حكيم، فيتو
حكيم، فيتو

مهرجان العلمين الجديدة، نشر الفنان حكيم صورا من البروفات النهائية لحفله الغنائي الذي يحييه الليلة في مهرجان العلمين الجديدة.

 

 

وظهر حكيم خلال الصور وهو يجري البروفات النهائية للحفل، الذي من المتوقع أن يشهد حضورا كبيرا.

 

 

مهرجان العلمين الجديدة

ويشارك في مهرجان العلمين الجديدة عدد كبير من نجوم الوطن العربي، ومن الأسماء التي تشارك في المهرجان إليسا والموسيقار عمر خيرت، وكذلك راغب علامة ونانسي عجرم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مجموعة من الأسماء الجديدة خلال الأيام القادمة، من بينهم نجوم عالميين.

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ويشهد المهرجان عددا من الفعاليات المهمة على مدار 44 يومًا، حيث انطلق المهرجان من يوم 13 يوليو، ويستمر حتى 26 أغسطس.

وفعاليات المهرجان لا تقتصر فقط على الحفلات الفنية، حيث يشهد أيضًا سباق سيارات وعروض طائرات Rc، وتحدي جيت سكي، وبطولات ترياثلون سباق ثلاثي، وبادل وتجديف وكرة قدم شاطئية، بجانب موكب الفراعنة للسيارات يضم 100 سيارة فارهة تجوب الشوارع من سفاجا إلى العلمين الجديدة. 

 

 

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