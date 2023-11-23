فوائد فاكهة الكاكا، مقاومة للسرطان وتقوى المناعة فى الخريف

فوائد فاكهة الكاكا، الكاكا فاكهة الخريف اللذيذة التي لها عشاق كثيرون لأن مذاقها لا يقاوم فهو يشبه المانجو كثيرا.

وفوائد فاكهة الكاكا، عديدة لقيمتها الغذائية العالية ولها فوائد علاجية كثيرة وينصح بها الأطباء للكبار والصغار.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الكاكا تظهر لمدة قصيرة على مدار العام فهى تنتشر بالأسواق فى فصل الخريف ولها قيمة غذائية عالية وعشاق كثيرون لمذاقها المميز.

القيمة الغذائية الموجودة في الكاكا

وأضاف السيد، أن الكاكا تحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل المنجنيز والنحاس والبوتاسيوم والماغنسيوم وفيتامين سي وفيتامين أ، ونسبة عالية من مضادات الأكسدة والكربوهيدرات، وكذلك مضادات للسرطانات مثل حمض البيتولينيك، ومركبات الفياتو الغذائية التي ترفع المناعة، وألفا كاروتين، والبيتا كاروتين، والليوتين والزيانثين الهامين لصحة العين، واللايكوبين، والكريبتوزانثين، كما أنها غنية بمجموعة من التانينات المركزة.

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فوائد فاكهة الكاكا، فيتو

فوائد فاكهة الكاكا

وتابع، من فوائد الكاكا التى تدفعنا لتناولها خلال موسمها للاستفادة منها:-

تطرد السموم من الجسم وتطهره من الجراثيم.

تعالج الجسم من الكسل والخمول والإجهاد، وتقلل الشعور بالعطش في الطقس الحار.

تخفض مستوى الكوليسترول بالدم.

تخفض مستوى ضغط الدم المرتفع.

تقلل من أزمات الربو.

تحافظ على صحة الجهاز التنفسي وتحد من إصابته بالالتهابات.

تحد من إصابة أطراف الجسم بالتنميل والتشنجات العضلية، وتقلل فرص الإصابة بالصداع.

تحافظ على جمال البشرة وتزيد من نعومتها ونضارتها، وتحمي الجلد من الإصابة بالجفاف، وتحافظ على صحة الشعر وتمنع تساقطه.

تحمي القلب من الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية مثل الأزمات القلبية، حيث تسهم في تقوية عضلة القلب، نظرًا لاحتوائها على معدلاتٍ عالية من البكتين.

تعالج الجهاز الهضمي والمسالك البولية من الإصابة بالعديد من الأمراض، وذلك لاحتوائها على مضادات للبكتيريا وللفطريات.

تمنع الإصابة بالإمساك وتنظف القولون وتنظم حركة الجهاز الهضمي.

تقاوم علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والزهايمر وضعف العضلات.

تساعد في إنقاص الوزن لأنها قليلة السعرات الحرارية وغنية بالألياف وتحفز الجسم على حرق الدهون.

تغذى البكتيريا النافعة التي تمنع الإصابة بالحساسية.

تحمي الجسم من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية نظرًا لاحتوائها على مستوياتٍ عالية من مضادات الأكسدة التى تطرد الشوارد الحرة من الجسم وهى المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية.

تقوي جهاز المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

تقوي النظر وتعزز صحة العيون لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين أ.

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