الخميس 23 نوفمبر 2023
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رياضة

المصري يواجه تليفونات بني سويف وديا غدا

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

أتم الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة محمود جابر، الاتفاق مع نظيره بنادي تليفونات بني سويف، على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين وذلك في تمام الساعة الثالثة عصر غدا الجمعة على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.


تأتي تلك المباراة ضمن استعدادات المصري البورسعيدي لمباراته بالجولة السابعة من الدوري الممتاز والتي تجمعه بنظيره فريق إنبي والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الجمعة الموافق الأول من ديسمبر المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، علمًا بأن المصري كان التقى وديا أمس الأربعاء بنظيره فريق فاركو وهي المباراة التي انتهت بفوز أبناء بورسعيد بثلاثية نظيفة سجلها غيلاس جناوي ومحمد الشامي وإسلام عطية.

 

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وفاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، على نظيره فريق فاركو بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بينهما عصر أمس الأربعاء على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة السابعة من الدوري المصري والتي تجمعه بفريق إنبي والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الجمعة الموافق الأول من ديسمبر المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

مباراة المصري وفاركو

وانتهى الشوط الأول بتقدم المصري البورسعيدي بهدف مقابل لا شيء سجله الجزائري غيلاس جناوي في الدقيقة الحادية والعشرين، وفي الشوط الثاني ينجح محمد الشامي في إضافة الهدف الثاني لأبناء بورسعيد في الدقيقة الرابعة، فيما اختتم إسلام عطية أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة والعشرين لتنتهي المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف دون رد.

 

تشكيل المصري لمواجهة فاركو


مثل المصري في الشوط الأول: محمود جاد لحراسة المرمى، أسامة الجزار، عمرو موسى، أحمد أيمن منصور، عمرو سعداوي لخط الظهر، يوسف الجوهري، حسن علي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فيما لعب الثلاثي غيلاس جناوي، الياس الجلاصي، حسام جريشة كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.
وعلى مدار الشوط الثاني دفع الكابتن علي ماهر بكل من محمد دبش، حسين السيد، اسلام عطية  ، محمود حمادة،  أمادو باه، محمد الشامي، سمير فكري، ليستويل أمانكونا بدلا من عمرو موسى، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري، حسن علي، الياس الجلاصي، حسام جريشة، غيلاس جناوي، فخر الدين بن يوسف.

إلغاء معسكر المصري بالغردقة

ووافق مجلس إدارة النادي المصري على الطلب المقدم من الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، والمتعلق بإلغاء معسكر الفريق المغلق، والذي كان مقررًا إقامته بالغردقة خلال فترة التوقف الحالية

موعد مباراة المصري وانبي

ويستعد فريق المصري لاستئناف مبارياته بالدوري الممتاز والتي يستهلها بملاقاة نظيره فريق إنبي، والمقرر إقامته في الأول من ديسمبر المقبل.

 

تأجيل مباراة المصري وفيوتشر بالدوري المصري

 وقررت رابطة الأندية المحترفة، تأجيل مواجهة فيوتشر والمصري البورسعيدي بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري، والتي كان مقرر لها يوم ٧ ديسمبر المقبل، على أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة لاحقًا.

جاء تأجيل مواجهة المصري ومودرن فيوتشر بسبب ارتباط فيوتشر بالمشاركة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

إصابة عبد الرحيم دغموم

ويواصل الجزائري عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب النادي المصري تدريباته التاهيلية تمهيدًا للعودة إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب إصابته بقطع فى الرباط الصليبي للركبة.

ويدرس مسئولو النادي المصري إعادة الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق إلى قائمة الفريق فى يناير المقبل،وذلك بعد خروج اللاعب من القائمة فى بداية الموسم؛ بسبب إصابته في وقت سابق بقطع فى الرباط الصليبي.

وكان دغموم قد تعرض لإصابة القطع فى الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته فى نهائي كأس الرابطة والتى انتهت بفوز سيراميكا على المصري برباعية، وخضع دغموم لجراحة الصليبي في أحد المراكز الطبية بقطر وأدى أيضًا برنامجه التأهيلي.

ترتيب المصري بجدول الدوري

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز التاسع برصيد 9 نقاط جمعها من 6 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.

 

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