الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

بعد واقعة السلوك السيئ، مروان حمدي يرفض السفر مع المصري إلى بورسعيد

مروان حمدي، فيتو
مروان حمدي، فيتو

رفض مروان حمدي، لاعب النادي المصري البورسعيدي، السفر مع الفريق إلى بورسعيد المقرر له غدا الثلاثاء لخوض المران هناك.

ويتدرب مروان حمدي مع الفريق بالقاهرة خلال معسكره الحالي مطالبا الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر، ومجلس الإدارة عدم السفر إلى بورسعيد، خوفًا من غضب الجماهير بعدما بدر منه من سلوك سيئ بالبصق على الجماهير خلال مباراة بيراميدز التي خسرها الفريق بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز 2023 – 2024.

Advertisements

ويفضل مروان حمدي لاعب المصري البقاء في القاهرة حتى عودة الفريق من بورسعيد والانتظام في المران الذي سيخوضه الأخضر على استاد الكلية الحربية عقب عودة بعثة المصري إلى القاهرة.

المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، خصم مليون جنيه من مستحقات مروان حمدي لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي، مع إيقافه لحين التحقيق معه، فيما بدر منه خلال مباراة اليوم أمام فريق بيراميدز.

وجاء ذلك بسبب السلوك غير المقبول بالبصق علي جماهير المصري باستاد الجيش خلال مواجهة بيراميدز بالدوري. 

وحرص علي ماهر المدير الفني لفريق المصري على الذهاب لمدرجات استاد برج العرب والاعتذار لجماهير النادي البورسعيدي، بعد واقعة بصق لاعب الفريق عليهم خلال مواجهة بيراميدز بالدوري.

وسيطرت حالة من الغضب على جماهير النادي المصري باستاد برج العرب أثناء مباراة بيراميدز بالدوري والتي انتهت 3 /2 لصالح بيراميدز.

جاء ذلك بعدما قام مروان حمدي لاعب الفريق البورسعيدي بالبصق على الجماهير، نتيجة هتافاتهم ضده.

إلغاء معسكر الفريق المغلق

ووافق مجلس إدارة النادي المصري على الطلب المقدم من الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، والمتعلق بإلغاء معسكر الفريق المغلق، والذي كان مقررًا إقامته بالغردقة اعتبارا من الأسبوع الحالي.
واستأنف الفريق تدريباته باستاد الكلية الحربية اعتبارا من الجمعة، فيما يبدأ الفريق تدريباته ببورسعيد اعتبارا من  غدا الثلاثاء، وذلك استعدادًا لاستئناف مبارياته بالدوري والتي يستهلها المصري بملاقاة نظيره فريق إنبي، والمقرر إقامته في الأول من ديسمبر المقبل.

ويعقد علي ماهر  المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي خلال فترة تواجد الفريق ببورسعيد مؤتمرا صحفيا للإجابة عن كافة تساؤلات السادة الصحفيين فيما يتعلق  بالفريق.

هزيمة البنك الأهلي

ويأتي المؤتمر لتهدئة حالة الغضب التي انتابت الشارع البورسعيدي، بسبب تدهور نتائج ومستوى الفريق وآخرها الهزيمة برباعية على يد البنك الأهلي.

وبدأ الجزائري عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب النادي المصري تدريبات الجري فى صالة الجيم تمهيدًا للعودة إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب إصابته بقطع فى الرباط الصليبي للركبة.

ويدرس مسئولو النادي المصري إعادة الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق إلى قائمة الفريق فى يناير المقبل،وذلك بعد خروج اللاعب من القائمة فى بداية الموسم؛ بسبب إصابته في وقت سابق بقطع فى الرباط الصليبي.

وكان دغموم قد تعرض لإصابة القطع فى الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته فى نهائي كأس الرابطة والتى انتهت بفوز سيراميكا على المصري برباعية، وخضع دغموم لجراحة الصليبي في أحد المراكز الطبية بقطر وأدى أيضًا برنامجه التأهيلي.

ترتيب المصري بجدول الدوري

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز الثامن برصيد 9 نقاط جمعها من 6 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.

واختير أحمد عيد لاعب المصري ضمن القائمة المختارة للبرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي للانضمام لمعسكر نوفمبر استعدادًا لأوليمبياد باريس.
 

أحمد وهبة ضمن القائمة النهائية لمنتخب مصر للشباب 

وأعلن الكابتن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 18 عامًا " المرحلة العمرية 2005" عن القائمة النهائية للمنتخب المشارك في بطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها بتونس خلال الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.
وضمت القائمة النهائية 22 لاعبًا من بينهم أحمد وهبة حارس فريق المصري للمرحلة العمرية ذاتها والذي يعتبر أحد العناصر المبشرة بالخير والتي تقدمها منظومة حراس المرمى بقطاع الناشئين بالمصري تحت قيادة الكابتن السيد الناغي المشرف على تدريب حراس المرمى بالقطاع الذي يديره فنيا الكابتن عباس نور الدين.
 

إدارة المصري توجه رسالة اعتذار لجماهير بورسعيد بعد واقعة مروان حمدي (صور)

نائب رئيس المصري: تصرف مروان حمدي مع الجمهور مرفوض

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المصري البورسعيدي النادي المصري مروان حمدى بيراميدز جماهير المصري بورسعيد مروان حمدي لاعب النادي المصري البورسعيدي الدوري الممتاز 2023 – 2024 استاد الكلية الحربية الكابتن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 18 عام ا

مواد متعلقة

نائب رئيس المصري: تصرف مروان حمدي مع الجمهور مرفوض

إدارة المصري توجه رسالة اعتذار لجماهير بورسعيد بعد واقعة مروان حمدي (صور)

تأكيدا لـ "فيتو"، خصم مليون جنيه من مروان حمدي لاعب المصري مع إيقافه

الأكثر قراءة

حقيقة اعتذار بيومي فؤاد عن استكمال تقديم مسرحياته في موسم الرياض

بعد واقعة السلوك السيئ، مروان حمدي يرفض السفر مع المصري إلى بورسعيد

بسبب الشبورة المائية، إغلاق الطريقين الصحراوي والدولي بالإسكندرية

وزير الدفاع الأمريكي يوجه رسالة تحذيرية لإسرائيل

حلمي طولان: أنا زملكاوي قلبًا وقالبًا، وهذا سر غضب جماهير الزمالك مني

هل هناك خلاف بين مصر والسعودية؟، متحدث الرئاسة يرد (فيديو)

انطلاق معسكر منتخب مصر لتصفيات كأس العالم، اليوم

وزير الدفاع الأمريكي: قصفنا مواقع إيرانية ردا على مهاجمة جنودنا في سوريا والعراق

Advertisements

منوعات

المزيد

تفاصيل مثيرة في عملية اختطاف والد نجم ليفربول

بتصميمات خادعة للبصر، طلاب عمارة هندسة المنصورة الجديدة يزينون الجامعة (صور)

انطلاق معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس غدا

الإعلامية بوسي شلبي تحيي ذكرى زوجها محمود عبد العزيز في الإسكندرية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 12-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 12-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 12-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

الساحر VS الزعيم.. رحلة من الخلافات والمنافسة بين محمود عبد العزيز وعادل إمام (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الحبيب السابق في المنام وعلاقتها بوقوع العديد من المشكلات العائلية

المزيد
الجريدة الرسمية