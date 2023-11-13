بعد واقعة السلوك السيئ، مروان حمدي يرفض السفر مع المصري إلى بورسعيد

رفض مروان حمدي، لاعب النادي المصري البورسعيدي، السفر مع الفريق إلى بورسعيد المقرر له غدا الثلاثاء لخوض المران هناك.

ويتدرب مروان حمدي مع الفريق بالقاهرة خلال معسكره الحالي مطالبا الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر، ومجلس الإدارة عدم السفر إلى بورسعيد، خوفًا من غضب الجماهير بعدما بدر منه من سلوك سيئ بالبصق على الجماهير خلال مباراة بيراميدز التي خسرها الفريق بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز 2023 – 2024.

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ويفضل مروان حمدي لاعب المصري البقاء في القاهرة حتى عودة الفريق من بورسعيد والانتظام في المران الذي سيخوضه الأخضر على استاد الكلية الحربية عقب عودة بعثة المصري إلى القاهرة.

المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، خصم مليون جنيه من مستحقات مروان حمدي لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي، مع إيقافه لحين التحقيق معه، فيما بدر منه خلال مباراة اليوم أمام فريق بيراميدز.

وجاء ذلك بسبب السلوك غير المقبول بالبصق علي جماهير المصري باستاد الجيش خلال مواجهة بيراميدز بالدوري.

وحرص علي ماهر المدير الفني لفريق المصري على الذهاب لمدرجات استاد برج العرب والاعتذار لجماهير النادي البورسعيدي، بعد واقعة بصق لاعب الفريق عليهم خلال مواجهة بيراميدز بالدوري.

وسيطرت حالة من الغضب على جماهير النادي المصري باستاد برج العرب أثناء مباراة بيراميدز بالدوري والتي انتهت 3 /2 لصالح بيراميدز.

جاء ذلك بعدما قام مروان حمدي لاعب الفريق البورسعيدي بالبصق على الجماهير، نتيجة هتافاتهم ضده.

إلغاء معسكر الفريق المغلق

ووافق مجلس إدارة النادي المصري على الطلب المقدم من الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، والمتعلق بإلغاء معسكر الفريق المغلق، والذي كان مقررًا إقامته بالغردقة اعتبارا من الأسبوع الحالي.

واستأنف الفريق تدريباته باستاد الكلية الحربية اعتبارا من الجمعة، فيما يبدأ الفريق تدريباته ببورسعيد اعتبارا من غدا الثلاثاء، وذلك استعدادًا لاستئناف مبارياته بالدوري والتي يستهلها المصري بملاقاة نظيره فريق إنبي، والمقرر إقامته في الأول من ديسمبر المقبل.

ويعقد علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي خلال فترة تواجد الفريق ببورسعيد مؤتمرا صحفيا للإجابة عن كافة تساؤلات السادة الصحفيين فيما يتعلق بالفريق.

هزيمة البنك الأهلي

ويأتي المؤتمر لتهدئة حالة الغضب التي انتابت الشارع البورسعيدي، بسبب تدهور نتائج ومستوى الفريق وآخرها الهزيمة برباعية على يد البنك الأهلي.

وبدأ الجزائري عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب النادي المصري تدريبات الجري فى صالة الجيم تمهيدًا للعودة إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب إصابته بقطع فى الرباط الصليبي للركبة.

ويدرس مسئولو النادي المصري إعادة الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق إلى قائمة الفريق فى يناير المقبل،وذلك بعد خروج اللاعب من القائمة فى بداية الموسم؛ بسبب إصابته في وقت سابق بقطع فى الرباط الصليبي.



وكان دغموم قد تعرض لإصابة القطع فى الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته فى نهائي كأس الرابطة والتى انتهت بفوز سيراميكا على المصري برباعية، وخضع دغموم لجراحة الصليبي في أحد المراكز الطبية بقطر وأدى أيضًا برنامجه التأهيلي.

ترتيب المصري بجدول الدوري

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز الثامن برصيد 9 نقاط جمعها من 6 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.

واختير أحمد عيد لاعب المصري ضمن القائمة المختارة للبرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي للانضمام لمعسكر نوفمبر استعدادًا لأوليمبياد باريس.



أحمد وهبة ضمن القائمة النهائية لمنتخب مصر للشباب

وأعلن الكابتن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 18 عامًا " المرحلة العمرية 2005" عن القائمة النهائية للمنتخب المشارك في بطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها بتونس خلال الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

وضمت القائمة النهائية 22 لاعبًا من بينهم أحمد وهبة حارس فريق المصري للمرحلة العمرية ذاتها والذي يعتبر أحد العناصر المبشرة بالخير والتي تقدمها منظومة حراس المرمى بقطاع الناشئين بالمصري تحت قيادة الكابتن السيد الناغي المشرف على تدريب حراس المرمى بالقطاع الذي يديره فنيا الكابتن عباس نور الدين.

