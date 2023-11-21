الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رياضة

وكيل إيزي ايميكا: لا توجد توجد مفاوضات لتجديد عفد اللاعب مع المصري

ايزي ايميكا، فيتو
ايزي ايميكا، فيتو

فجر وائل الخربتاوى وكيل أعمال النيجيرى إيزى إيمكا لاعب النادي المصرى مفاجأة من العيار الثقيل بشان استمرار للاعب والتجديد للمصري خلال الفترة الماضية.

وأكد وكيل إيزي ايميكا في تصريحات خاصة انه لم يحدث اي مفاوضات بشان التجديد للاعب من مسئولي المصري وان ما يتردد وما يؤكده مسئولو النادي البورسعيدي باستمرار اللاعب والتمسك به لا أساس له من الصحة.

وقال:"لم يحدث أى جديد فى شأن تجديد التعاقد مع اللاعب وإيزى إيمكا يحق له التوقيع لأى ناد فى يناير القادم".

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وتابع:"أنفي أى تقارير او تاكيدات بوجود إتفاق حدث على تجديد العقد ولم يحدث أى تفاوض بهذا الشأن".

 

يذكر ان تردد مؤخرا استبعاد علي ماهر المدير الفني للمصري لايزي ايميكا وعدم رغبته استمراره مع الفريق في الوقت الذي اك مسئولو المصري تمسكهم باللاعب وعدم رحيله باعتباره من العناصر الاساسية للفريق.

 

واستأنف المصري تدريباته باستاد الكلية الحربية بالقاهرة امس الاثنين استعدادا للدوري المصري الممتاز.

ومنح علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي لاعبيه راحة سلبية بداية الأحد عقب انتهاء المعسكر المقام في بورسعيد.

 

إلغاء معسكر المصري بالغردقة

ووافق مجلس إدارة النادي المصري على الطلب المقدم من الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، والمتعلق بإلغاء معسكر الفريق المغلق، والذي كان مقررًا إقامته بالغردقة خلال فترة التوقف الحالية

موعد مباراة المصري وانبي

ويستعد فريق المصري لاستئناف مبارياته بالدوري الممتاز والتي يستهلها بملاقاة نظيره فريق إنبي، والمقرر إقامته في الأول من ديسمبر المقبل.

 

تأجيل مباراة المصري وفيوتشر بالدوري المصري

 وقررت رابطة الأندية المحترفة، تأجيل مواجهة فيوتشر والمصري البورسعيدي بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري، والتي كان مقرر لها يوم ٧ ديسمبر المقبل، على أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة لاحقًا.

جاء تأجيل مواجهة المصري ومودرن فيوتشر بسبب ارتباط فيوتشر بالمشاركة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

إصابة عبد الرحيم دغموم

ويواصل الجزائري عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب النادي المصري تدريباته التاهيلية تمهيدًا للعودة إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب إصابته بقطع فى الرباط الصليبي للركبة.

ويدرس مسئولو النادي المصري إعادة الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق إلى قائمة الفريق فى يناير المقبل،وذلك بعد خروج اللاعب من القائمة فى بداية الموسم؛ بسبب إصابته في وقت سابق بقطع فى الرباط الصليبي.

وكان دغموم قد تعرض لإصابة القطع فى الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته فى نهائي كأس الرابطة والتى انتهت بفوز سيراميكا على المصري برباعية، وخضع دغموم لجراحة الصليبي في أحد المراكز الطبية بقطر وأدى أيضًا برنامجه التأهيلي.

ترتيب المصري بجدول الدوري

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز التاسع برصيد 9 نقاط جمعها من 6 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.

 

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النادي المصري إيزى إيمكا وكيل أعمال النيجيرى إيزى إيمكا علي ماهر

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