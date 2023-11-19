جراحة ناجحة لكريم نبيل حارس فاركو

فاركو،أجرى اليوم حارس مرمى نادي فاركو كريم نبيل عملية الرباط الصليبي بنجاح، وكان برفقته مجدي وهبي طبيب الفريق.

وأصيب كريم نبيل حارس مرمى الفريق الأول وفريق الشباب بنادي فاركو خلال إحدى مباريات بطولة الجمهورية مواليد 2003، بقطع في الرباط الصليبي.

عمرو وردة يفسخ تعاقده مع فاركو

من ناحية أخرى يصر عمرو وردة (30 عاما) على مواصلة تصدير أزماته ومشكلاته، بعد فسخ عقده مؤخرا مع فريق فاركو، والذي لم يستمر معه سوى فترة قليلة جدا استمرت قرابة الشهرين.

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عمرو وردة هو نجل مدحت وردة أحد أساطير كرة السلة في تاريخ مصر، والذي كان مثالا للاحترام والحرفية والالتزام الأخلاقي.

إنجازات مدحت وردة والد عمرو وردة

يعد مدحت وردة واحد من أبرز لاعبين كرة السلة في تاريخ مصر، واختير في مارس 2019 ضمن عظماء اللعبة من الاتحاد الدولي لكرة السلة.

وساهم مدحت وردة في هيمنة الاتحاد السكندري على بطولات الدوري وكأس مصر لكرة السلة في الفترة من 1980 إلى 1987.

وحقق الاتحاد السكندري بقيادة مدحت وردة لقب بطولة أفريقيا لكرة السلة عام 1987.

وحصد مدحت وردة جائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 1982، كما شارك في أولمبياد مونتريال 1976 ولوس أنجلوس 1984 مع منتخب مصر للسلة.

وحصل مدحت وردة على وسام الرياضة من الطبقة الأولى بسبب تفوقه في رياضة كرة السلة.

وتم اختيار مدحت وردة عام 2008 لاعب القرن في أفريقيا وفقا للاتحاد الأفريقي لكرة السلة.

مسيرة عمرو وردة

لكن عمرو وردة، سار عكس طريق والده ولم يستفيد من موهبته، واختار طريق الأزمات، على الرغم من الفرص العديدة التي حصل اللاعب عليها من اللعب للنادي الأهلي ومنتخب مصر والاحتراف الخارجي في اليونان وقبرص وإيران والمغرب وغيرهم.

بدأ عمرو وردة مسيرته في ناشئي الأهلي ثم الاتحاد السكندري، ثم انتقل لرحلة احترافية ولعب لعديد من الفرق اليونانية وهي، فريق باناثينايكوس، وباوك، وأتروميتوس، ولاريسا، وفولوس إن بي إس.

عمرو وردة، فيتو

وانتقل للدوري القبرصي عن طريقة بوابة فريق أنورثوسيس فاماجوستا، وفريق أبولون ليماسول، ثم ذهب لفريق الرجاء المغربي، قبل أن يلعب في صفوف استقلال طهران الإيراني، وأخيرًا لصفوف فريق فاركو قبل أن يتم فسخ التعاقد.

كما يملك عمرو وردة مسيرة دولية مع منتخب مصر، خاض خلالها 30 مباراة، سجل فيهم هدفًا واحدًا فقط.

عمرو وردة، فيتو

أزمات عمرو وردة

أكد نادي فاركو آخر محطات اللاعب، أن عمرو وردة تشاجر خلال الفترة الماضية مع المدرب البرتغالي برونو روماو، قبل رحيله عن صفوف الفريق، بالإضافة إلى حصوله على مقدم عقد كبير دون الانضباط والجدية مع الفريق.

أول أزمات عمرو وردة كانت مع منتخب مصر للشباب خلال الاستعداد للبطولة العربية بالمغرب في 2011.

استبعده ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب وقتها، من المعسكر بالإضافة إلى معاقبته من قبل ناديه الأهلي بخصم 50 ألف جنيه من مستحقاته، بسبب أزمة أخلاقية.

ليعود اللاعب بعدها ويشن هجومًا على ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب.

عمرو وردة، فيتو

وتكرر الأمر بعد عامين، ولنفس الأزمة الأخلاقية، استبعده ربيع ياسين في 2013، أثناء خوض منتخب الشباب معسكرًا في تونس استعدادًا لبطولة كأس العالم للشباب في تركيا.

أشهر واقعة ومساندة محمد صلاح

وتعد أشهر واقعة في مسيرة عمرو وردة، هي الأزمة غير الأخلاقية التي أدت لاستبعاده من منتخب مصر أثناء المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت قيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري.

وقامت وقتها فتاة بنشر صور محادثات عمرو وردة معها عبر انستجرام، أثناء وجوده في معسكر منتخب مصر، والتي أثارت حالة من الغضب في الشارع الرياضي المصري بين الجماهير.

ولم تستقر الأوضاع لأن الفتاة سرعان ما نشرت مقطعا يظهر فيه عمرو وردة بمظهر مشين غير أخلاقي، ليتم استبعاده منتخب مصر بقرار من اتحاد الكرة.

إلا أن تدخل نجوم الفراعنة وأبرزهم محمد صلاح الذي دعم اللاعب، أدت لعودته حيث شارك دقائق قليلة أمام جنوب أفريقيا في مباراة توديع بطولة أمم أفريقيا التي استضافتها مصر من دور ال16.

ودافع محمد صلاح وقتها عن عمرو وردة، وكتب صلاح كلمات عبر حسابه على تويتر باللغة الإنجليزية لدعم وردة قال فيها:‫ "لابد أن تتعامل النساء بطريقة محترمة، وإذا قالت لا تعني لا.. هذه الأشياء مقدسة. أنا أؤمن بأن من يخطئون يمكن أن يتغيروا للأفضل ولا يجب أن يتم إعدامهم، وهي أسهل طريقة".

وأضاف:"علينا ان نؤمن بالفرصة الثانية، نحتاج للنصح والإرشاد، والابعاد ليس الحل".

عمرو وردة، فيتو

الأزمات الخارجية لعمرو وردة

وخلال مسيرة عمرو وردة الاحترافية، وقع اللاعب في العديد من الأزمات، فأثناء رحلته مع فريق باوك اليوناني في عام 2017، قرر النادي اليوناني إبعاده عن التدريبات بعد انضمامه بفترة قليلة بسبب سوء السلوك، ولم يكتفِ النادي بذلك بل قام بإعارته لفريق أتروميتوس.

وبمجرد وصوله لفريق أتروميتوس، قام بفعل غير أخلاقي مع زوجتي زميليه بالفريق، الأمر الذي أدى إلى اعادته لفريقه باوك وقطع الإعارة.

عمرو وردة عاد مرة أخرى إلى باوك في 2021، بعد سلسلة من الإعارات، لكنه تعرض للطرد من مدربه لوشيسكو وقتها بسبب سوء السلوك، وغضب بعدها من تصرف وردة الذي اعترض على القرار وركل زجاجة المياه أثناء خروجه، الأمر الذي عجل برحيله عن صفوف الفريق.

وانتقل عمرو وردة لثلاث فرق مختلفة خلال انتقالات الصيف الحالي، حيث التحق اللاعب بفريق الرجاء المغربي، وتم فسخ التعاقد معه بعد فترة قليلة، بسبب معاناته من مشاكل نفسية وشخصية.

ثم انتقل لصفوف فريق دوكسا كاتوكوبياس القبرصي الذي لم يستمر معه سوى 4 أيام فقط، حيث فسخ عقده بسبب رغبته الملحة في اللعب لفريق استقلال طهران الإيراني.

وتعثرت صفقة انتقال عمرو وردة لفريق استقلال طهران الإيراني، بعدما تراجعت إدارة الفريق الإيراني عن التعاقد مع اللاعب خلال الصيف الماضي، بسبب مطالبه المبالغ فيها من أجل التوقيع واللعب في الدوري الإيراني، بعدما اشترط الحصول على طائرة خاصة ومقابل مادي كبير من أجل التوقيع، الأمر الذي قوبل بالرفض القاطع من إدارة الفريق.

كواليس رحيل عمرو وردة عن فاركو

كشف الإعلامى أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت عن كواليس فسخ التعاقد بين نادى فاركو ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عمرو وردة.

وقال شوبير إن عمرو وردة تغيب عن التدريبات دون إذن خلال فترة تولي المدرب البرتغالي برونو روماو قيادة الفريق ولم يتخذ النادى أى إجراء ضده.

وواصل شوبير تصريحاته قائلا" من حسن حظ عمرو ورده رحيل البرتغالي برونو روماو عن تدريب فاركو لكنه واصل الغيابات عن التدريبات دون إذن بعد تولى خالد جلال القيادة الفنية للفريق ليقرر مجلس إدارة النادي فسخ التعاقد مع عمرو وردة.