الخميس 23 نوفمبر 2023
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اقتصاد

خبير يوضح اتجاه حركة المؤشرات بالبورصة المصرية تزامنا مع أحداث طوفان الأقصى

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 قال أيمن الزيات خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: أن هناك زيادة فى عمليات جني الأرباح بمؤشرات البورصة المصرية والتي أدت إلى هبوط المؤشر العام للبورصة إيجى إكس 30، بنحو 1000 نقطة بعد أن تجاوز المستوى 25400، حيث تلاشت إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن مؤشرات السوق تتجه الآن للصعود مجددًا بحركة التداولات بختام هذا الأسبوع.

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أيمن الزيات خبير أسواق المال، فيتو 

هل ترتفع مؤشرات البورصة المصري فى ظل أحداث طوفان الاقصى 

 وأضاف الزيات أنه من المتوقع أن يتجاوز المؤشر الرئيسى النقطة السابقة بالمؤشر الذي وصل له، خاصة في ظل التطورات الحاصلة الآن فيما يتعلق بالإعلان عن هدنة في غزة،  وبالتالي هذا سيساعد المؤشر على الوصول إلى قيم أعلى.

وأشار إلى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية مرشح أن يتصدر المشهد خلال الفترة المقبلة، بسبب الأخبار والنتائج الإيجابية للمؤشر، كما أنه لم يحظ بما حظيت به أسهم أخرى مثل القطاع الصناعي، والأسمدة والكيماويات، التي حصلت على فرص كبيرة جدًا وجذبت سيولة ضخمة، حيث شهدت البورصة المصرية في بداية جلسة أمس الأربعاء ارتفاعات للمؤشرات مجددًا، حيث اقترب المؤشر الرئيسي من حاجز 25000  نقطة مرة أخرى. 

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حركة تداولات الأربعاء 22 / 11 / 2023 

وارتفعت مؤشرات البورصة، بختام تعاملات أمس الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 1.691 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 25029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 30186 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10652 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 5033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 7378 نقطة.

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مؤشرات، فيتو 

 

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حركة تداولات الثلاثاء 21/ 11 / 2023 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.673 مليار جنيه، لتربح نحو 7 مليارات جنيه. 

 وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77%  عند مستوى 24774 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8%  عند مستوى 29577 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53%  عند مستوى 10546 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% عند مستوى 4933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24%  عند مستوى 7244 نقطة. 

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التحليل الفني اليومي لمؤشرات البورصة المصرية صباح اليوم الخميس 23-11-2023

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